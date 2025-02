Lupo investito da un’auto in provincia di Frosinone: l’animale morto sul colpo

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Un esemplare di lupo grigio appenninico è stato investito questa mattina verso le 7 lungo la strada provinciale Ausente nel comune di Coreno Ausonio, in provincia di Frosinone. L'animale, che è stato sbalzato contro il guardrail in seguito all'impatto con una macchina, è morto immediatamente. L'automobilista che lo ha travolto, invece, non ha riportato lesioni, nonostante lo spavento riportato e il dispiacere per il lupo, che non è riuscito a evitare.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Pontecorvo, la Polizia locale di Coreno ed un veterinario dell'Asl. In base a una prima ricostruzione, l'automobilista stava percorrendo la strada, al momento molto trafficata, quando all'improvviso si è trovato davanti il lupo. L'uomo alla guida dell'auto non è riuscito a frenare in tempo e a evitare l'impatto con l'animale, travolgendolo e sbattendolo contro il guardrail.

L'aumento dei lupi nel Lazio: un fattore positivo

Non è raro, non solo nella provincia di Frosinone ma in tutto il Lazio, vedere lupi che dalle zone boschive si avvicinano ai centri abitati. Un fenomeno che desta curiosità nelle persone, soprattutto perché nei decenni i numeri di questi animali sono drasticamente calati, ed era raro avvistarne qualcuno. Negli ultimi anni, complice l'aumento della popolazione dei cinghiali (preda naturale del lupo) e l'allontanamento dell'uomo da aree rurali, i lupi sono tornati a crescere in diverse unità e ad avvicinarsi anche ad aree in cui una sua presenza non sembrava possibile. La crescente antropizzazione, anche vicino a zone boschive e selvagge, fa si che l'avvistamento di questi esemplari non sia più una cosa così rara.