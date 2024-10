Lupa Capitolina a Francis Ford Coppola, Gualtieri: “Onorati di presentare il suo ultimo film a Roma”

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha donato la Lupa Capitolina al regista e premio Oscar Francis Ford Coppola. Si tratta della massima onorificenza concessa dal Comune di Roma. La cerimonia è stata organizzata nell'aula Giulio Cesare il giorno prima dell'apertura della 19esima edizione del festival del cinema di Roma, dove sarà proiettato per la prima volta Megalopolis, il nuovo film del regista.

"Maestro Coppola è un grandissimo onore poter ricambiare le emozioni che ci ha regalato, conferendole la massima onorificenza del Comune di Roma – le parole di Gualtieri – Il suo lavoro per tutti noi rappresenta un nuovo capitolo di una storia che ci riguarda, con i riferimenti alle origini di suo padre, di Dante per la poesia, di Michelangelo per l'arte e di Verdi per la musica, e tanto cinema italiano come Fellini De Sica e Antonioni". Il sindaco ha poi aggiunto che il legame di Coppola "con l'Italia è noto e viscerale perché è legato alle sue origini. Questo è uno speciale tributo della città al regista premio Oscar, in un momento particolare della sua carriera che ci regala un film importante e visionario, onorandoci di presentarlo per la prima volta nella Capitale".

"Se devo ringraziare qualcuno, sono i miei nonni – le parole di Francis Ford Coppola – Da un lato, Francesco Pennino e sua moglie Anna Giaquinto e dall'altro lato, Augustino Coppola e sua moglie Marie Zasa. Senza loro non avrei potuto avere l'onore di essere considerato un figlio di questa terra, dell'Italia, cosa che per me è importantissima". A margine dell'evento, il sindaco Gualtieri ha confidato che Coppola gli ha cantato ‘Roma nun fa la stupida stasera'. Il regista, questo pomeriggio, terrà una masterclass all'Auditorium.