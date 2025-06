video suggerito

Villa Pamphili, il nome di Rexal Ford scompare dai siti cinematografici: faceva finta di essere un regista Stanno scomparendo da siti come Imdb i finti accrediti di Francis Kaufman in film e serie televisive: l’uomo, che si spacciava per il produttore Rexal Ford, era riuscito a crearsi un’identità convincente e credibile. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francis Kaufman non parla. L'uomo che si faceva chiamare Rexal Ford, fingendosi produttore e regista, non esiste, ma tracce di questa sua falsa identità persistono ancora sul web. Lo troviamo su siti come Imdb, ma anche My Movies e addirittura su Prime Video (collegato molto probabilmente con Imdb Pro). Di Francis Kaufman, invece, vero nome del 46enne, nessuna traccia, nemmeno sui social. Anche lì, infatti, era sempre Rexal Ford. E probabilmente era Rexal Ford anche per Anastasia Trofimova: la piccola Andromeda era stata registrata con il cognome Ford, segno che forse la 29enne non sapeva chi fosse veramente quell'uomo conosciuto a Malta che si spacciava per produttore e regista.

La finta filmografia di Rexal Ford su MyMovies

Ma come ha fatto a ingannare tutti? Kaufman girava con un passaporto falso, che in più occasioni ha mostrato agli agenti della Polizia di Stato, che non hanno sospettato nulla. Sempre con quel documento sarebbe riuscito anche a partire, spostandosi da Malta in Italia e poi in Grecia. Se ha ingannato le forze dell'ordine di diversi paesi, spacciandosi per una persona che non esiste, non è difficile pensare che abbia trovato il modo, di accreditarsi come regista sui maggiori siti di film. Le cui schede, come quelle di Imdb ad esempio, possono essere modificate da chiunque abbia registrato il proprio profilo sul portale. Basta inviare una richiesta: una volta accettata, il nome della persona comparirà nella scheda del film o della serie. Chiaramente l'identità creata da Kaufman era ben pensata, solida e appariva affidabile: altrimenti la sua richiesta di credits non sarebbe stata accettata e lui non avrebbe potuto compiere questa truffa. Il 46enne, inoltre, sembra si sia accreditato in produzioni minori, su cui probabilmente i controlli delle piattaforme sono più laschi. Ed ecco che ha creato il personaggio di Rexal Ford, regista con però nessun film all'attivo, il cui nome compare anche nelle schermate di Prime Video.

Come riportato da Open, che ne ha dato notizia, in questo momento le pagine di siti come Imdb Pro dove Rexal Ford era menzionato come produttore, stanno scomparendo. Se prima il suo nome appariva in decine di film, adesso piano piano le stanno cancellando, anche se in alcune schede è ancora visibile. Non è escluso che chi gestisca queste pagine stia correndo ai ripari, eliminando la sua presenza da siti la cui attendibilità in questo momento appare quantomeno sul filo del rasoio. E che hanno contribuito a rendere la finta identità di Kaufman ancora più credibile, riuscendo addirittura a far ricevere al film – sembra prodotto ma mai distribuito – ‘Stelle della notte', un finanziamento da quasi un milione di euro.