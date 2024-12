Luminarie di Natale in corto circuito: incendio a Marconi, una palazzina evacuata L’allarme è scattato attorno a mezzanotte in via Oderisi da Gubbio in zona Marconi. Una palazzina è stata evacuata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Un incendio è scoppiato la notte di Natale in via Oderisi da Gubbio, in zona Marconi a Roma. Le fiamme hanno avvolto un balcone di un'abitazione al terzo piano di una palazzina, per poi propagarsi anche al piano inferiore grazie al vento forte che ha alimentato l'incendio. L'incendio sarebbe partito da un cortocircuito, forse delle luminarie di Natale esposte sul balcone che hanno preso fuoco, così come le piante poste sui balconi. In fiamme anche i motori dei condizionatori. Era circa mezzanotte quando si sono diffuse le fiamme. La palazzina è stata temporaneamente evacuata per rendere possibili le operazioni di spegnimento, e le famiglie residenti sono scese in strada. Diverse esplosioni hanno scosso il quartiere.

Sul posto sono giunte a sirene spiegate diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio anche con l'ausilio di un'autoscala. Sul posto anche il personale medico del 118 e le forze dell'ordine. Fortunatamente non ci sono stati feriti né intossicati.