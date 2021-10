Luminarie di Natale a Gaeta: sui monumenti immagini e versi della Divina Commedia Un viaggio culturale a Gaeta tra le luminarie di Natale dedicate a Dante Alighieri, in occasione del settecentenario della sua morte. Meravigiose proiezioni di immagini e versi di Inferno, Purgatorio e Paradiso e spettacoli teatrali itineranti accompagneranno cittadini e turisti per strade e monumenti.

A cura di Alessia Rabbai

Le luminarie di Natale a Gaeta quest'anno saranno dedicate a Dante Alighieri. I monumenti, il bastione e il Castello Angioino della città veranno illuminati nella notte con proiezioni di immagini e versi della Divina Commedia. Un omaggio al Sommo Poeta, nella ricorrenza del settecentenario della sua morte, con un percorso scenografico tratto dalle incisioni di Guastave Dorè. Un'occasione da non perdere in vista delle festività natalizie, per concedersi un weekend per una gita alla scoperta del Basso Lazio, godersi una passeggiata nella bellissima città pontina e farsi avvolgere da un'atmosfera incantata. Sarà possibile ammirare le luminarie da sabato 30 ottobre 2021, quando saranno inaugurate, fino a domenica 16 gennaio 2022. L'iniziativa rientra nella manifestazione ‘Favole di Luce‘, arrivata alla sesta edizione. "Si riparte con rinnovato entusiasmo ed una grandissima emozione – ha detto entusiasta il sindaco Cosmo Mitrano – Un grande evento tra sogno e realtà, attraverso i luoghi, la storia, la cultura, l’arte e l’enogastronomia di Gaeta nell'ambito del turismo e della promozione del territorio e che ogni anno accoglie migliaia di visitatori provenienti da tutti Italia ed anche dall’estero".

Teatro itinerante a Gaeta

Cittadini e visitatori oltre alle meravigliose proiezioni e spettacoli di luce nei sabato, domenica e festivi alle ore 16.30 e 17.30 potranno assistere a percorsi teatrali itineranti. Accompagnati da attori che vestiranno i panni di Dante, Virgilio e San Bernardo, gli appassionati della Letteratura e dell'Arte ripercorreranno il sentiero illuminato per una passeggiata culturale alla scoperta della città.

Il presepe di ghiacchio più grande d'Italia

Nell'ambito della manifestazione "Favole di Luce" a Gaeta si inserisce anche l'esposizione del Presepe di Ghiacchio più grnde d'Italia, a cura dell'assicaizone italiana scuoltori di ghiaccio. Si può ammirare in Corso Cavour il lunedì dalle ore 16 alle 20, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 22. Tanti gli eventi in programma in città, tra i quali dal 30 ottobre al 16 gennaio lo spettacolo della Fontana di San Francesco, che si illuminerà di sabato, domenica e festivi alle ore 18.30 con giochi d’acqua, luci, danza e suoni.