Lucine in corto circuito e l’albero di Natale va a fuoco: intossicati bimbi di 9 anni e 11 mesi È successo la scorsa notte all’interno di un appartamento nel centro storico di Viterbo, per l’esattezza in via del Ginnasio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo.

A cura di Enrico Tata

L'albero di Natale, lasciato acceso durante la notte, va a fuoco e tre persone restano intossicate. È successo la scorsa notte all'interno di un appartamento nel centro storico di Viterbo, per l'esattezza in via del Ginnasio. L'incendio, stando a quanto si apprende, sarebbe stato innescato dalle lucine dell'albero e avrebbe sorpreso nel sonno una donna e i suoi figli, uno di 9 anni e l'altro di 11 mesi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo, che hanno spento le fiamme e hanno portato in salvo la famiglia. Sia la mamma che i figli sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118, che hanno disposto il loro trasferimento al pronto soccorso a causa di un'intossicazione da fumo. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

Stando a quanto si apprende, i pompieri erano già impegnati per un intervento notturno ad Orte a causa di un autoarticolato finito fuori strada, ma sono comunque riusciti ad intervenire in tempo presso l'appartamento di Viterbo e hanno evitato così che il rogo si propagasse per tutte le stanze dell'abitazione.