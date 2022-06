Luca, l’artista senzatetto di Monti espone le sue opere in galleria: “Sono state tutte vendute” Fanpage.it racconta la storia di Luca Incatasciato, artista senzatetto di Monti, che grazie ad un gallerista e ai cittadini espone in una galleria e farà un viaggio a New York.

A cura di Alessia Rabbai

La storia di Luca Incatasciato è quella di un artista senzatetto che ha girato l'Italia, per poi approdare a Roma e fare un viaggio a New York. Intervistato da Fanpage.it ha raccontato com'è nata la passione per l'Arte e i suoi progetti per il futuro. Da diciassette anni nella Capitale, vive nel rione Monti, dov'è molto conosciuto. Il gallerista della zona, Fabrizio Di Nardo, ha deciso di esporre i suoi quadri, finanziandogli un viaggio di due mesi in America. "L'idea è nata così – spiega Di Nardo – gli ho chiesto di farmi una bella collezione di opere, gli ho dato una mano con le tele e i pennarelli. Ci sono state anche altre persone del quartiere che lo hanno aiutato. Gli ho detto che volevo mettere in mostra i suoi quadri, perché lo meritavano". Di Nardo ha definito l'esposizione "imbarazzante, da record". Opere molto apprezzate da cittadini e turisti "ad oggi con una sola settimana di mostra ne abbiamo vendute 50".

La storia di Luca e il sogno americano

Luca ha girato molte città d'Italia prima di approdare nella Capitale e stabilirvisi per dare forma alla sua creatività: "Ho inziato a vivere per strada dopo il servizio militare, a Milano, Venezia e Torino. Esperienze delle quali ha portato con sé un bagaglio che traspare dalla sua arte: "Mi arrabbattavo, a Roma ho iniziato a sviluppare tutto ciò che ho imparato". Luca ricorda ancora la prima volta che gli è venuta l'ispirazione di disegnare qualcosa: "Stavo seduto alla piazzetta ai tavolini di un ristorante. Ho preso una penna, un foglio di carta e ho disegnato delle linee. Ho capito subito che ne sarebbe uscito qualcosa di buono. Quel periodo stavo sempre a disegnare e i quadri che facevo li regalavo. Dipingo cuori: è una forma che mi dà allegria, di solito disegno il bello". Poi ha parlato del suo viaggio a New York e delle sue aspettative: "L'America è una nazione che praticamente è quasi in asse con la mia anima e la mia armonia. Voglio andarci principalmente per cantare, per sopravvivere in modo più decente e decoroso, anche se ho scoperto che posso anche sopravvivere con i quadri".