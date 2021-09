Lozzi sfodera l’audio di Di Maio sulle ville dei Casamonica: “Altri si sono presi il merito” Oggi in un’intervista all’emittente New Sound Level, la presidente del VII Municipio Monica Lozzi ha sfoderato il messaggio riservato del ministro Luigi Di Maio: “Non so se ti sarà mai riconosciuto: hai fatto una cosa storica di cui altri si sono presi il merito”. La vicenda è quella dell’abbattimento delle villette dei Casamonica al Quadraro.

A cura di Luca Ferrero

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni comunali Roma 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un nuovo capitolo della storia infinita sull'abbattimento delle villette dei Casamonica si è scritto oggi sulle frequenze dell'emittente radiofonica New Sound Level. La candidata sindaca Monica Lozzi per REvoluzione civica, invitata al programma "Gli Inascoltabili", ha tirato fuori un messaggio audio del ministro degli Esteri Luigi di Maio: "Stai facendo un gran lavoro. Non so se ti sarà mai riconosciuto: hai fatto una cosa storica di cui altri si sono presi il merito". A pochi giorni dal voto, una nuova stoccata della presidente del VII Municipio in corsa alle elezioni comunali contro Virginia Raggi, che cancella all'ultimo minuto l'intervista per la stessa radio.

L'audio di Di Maio a Monica Lozzi: "Hai fatto una cosa storica di cui altri si sono presi il merito"

La polemica è abbastanza vecchia, ma l'arma utilizzata è assolutamente nuova e avvelenata. La presidente del VII Municipio Monica Lozzi, dopo aver abbandonato il Movimento 5 Stello lo scorso luglio in seguito ai contrasti con Virginia Raggi, è tornata oggi su meriti e demeriti della lotta ai Casamonica. Lo ha fatto, però, sfoderando a sorpresa un messaggio vocale del ministro degli Esteri. Nell'audio integrale, inviato a Lozzi, Di Maio afferma: "Grazie, grazie anche a te, perché stai facendo un grande lavoro pure te. Non so se ci sarà mai riconosciuto e soprattutto se a te sarà mai riconosciuto. Tu hai fatto una cosa storica, di cui altri si sono presi il merito purtroppo". Il ministro commentava la vicenda dell'abbattimento delle villette dei Casamonica nel quartiere Quadraro. La candidata al Campidoglio per "REvoluzione Civica" ha usato il messaggio riservato per ribadire i meriti della faccenda, a pochi giorni dal voto. Durante la trasmissione ha commentato: "Me lo inviò Di Maio, per riconoscere i miei meriti. La Raggi dice che per questo motivo ha la scorta, invece ce l’aveva già da prima, dal 2016″.

Lozzi vs Raggi: la sindaca uscente annulla l'intervista dopo il messaggio avvelenato

Monica Lozzi ha sfruttato l'intervista per attaccare frontalmente la sindaca uscente sulle frequenze radio. "Raggi – aggiunge- si arroga i meriti dell’abbattimento delle villette dei Casamonica, ne ha fatto uno dei punti principali della sua campagna elettorale. Ma gli abusi edilizi sono di competenza del Municipio, tutta l’attività l’ha fatta il Municipio: dal togliere i dossier dai cassetti fino all’abbattimento. La Raggi è arrivata solo il giorno degli abbattimenti per i fotografi e le telecamere. Il presidente Conte, c’è una foto che lo testimonia, è venuto a cercarmi per complimentarsi". Da Di Maio a Conte, è tutto un rivendicare il supporto del personaggio più autorevole. Non si sa se quest'ultimo affondo potrà portare voti alla candidata di "REvoluzione Civica". Di certo, però, si sa che Virginia Raggi ha annullato all'ultimo minuto l'intervista alla stessa radio New Sound Level prevista per le 13 di oggi. Il dialogo con la sindaca uscente era nel programma dell'emittente, in occasione della serie di incontri previsti con i candidati sindaci.