Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni vinto in un bar di Roma: “Non sappiamo chi è il fortunato”

Il bar Le 7 meraviglie di Roma e il suo staff in festa (Foto da Google Maps e Facebook)

La fortuna ha baciato Roma e provincia. L'estrazione della Lotteria Italia, andata in scena in diretta ad Affari Tuoi su Rai 1 nella serata di martedì 6 gennaio, ha portato nella Capitale e nella sua città metropolitana ben tre dei primi cinque premi nazionali. Il più ricco, quello da 5 milioni di euro, è toccato a un vincitore ancora sconosciuto che ha acquistato il suo biglietto al bar Le 7 meraviglie, sulla via Cassia in zona Tomba di Nerone.

"Siamo molto contenti, ma sono anche dispiaciuto perché speravo di avere io il biglietto vincente", commenta scherzando a Fanpage.it il titolare Daniele Ciavaglia, "ma a livello di locale è una grande soddisfazione".

Il titolare del bar fortunato: "Faremo targa da mettere nel locale"

Così, la mattina dopo, mentre stampa e televisioni affollano il bar pasticceria in questa periferia residenziale a nord della città, intorno al bancone ci si chiede chi sia il fortunato. "Non ho la più pallida idea di chi abbia vinto, non so se è un cliente abituale o qualcuno di passaggio", si interroga anche Ciavaglia, che intanto si gode la notorietà. "Non è una cosa di tutti i giorni, perciò farò una targa con il numero del biglietto da mettere dentro il locale. Poi spero che ne nasca un po' di pubblicità. Ma anche solo con l'essere oggi su tutti i giornali italiani e sui social. Stamattina sono passate anche le televisioni. È una bella sensazione", aggiunge.

Il ritiro entro 180 giorni

La vincita è stata festeggiata con spumante e dolci per un brindisi al vincitore che ha coinvolto dipendenti e clienti. Il fortunato possessore del biglietto serie T 270462, però, non si è ancora palesato. Da regolamento ha a disposizione 180 giorni per ritirare la sua vincita, oppure la cifra di cinque milioni di euro sarà rimessa in palio nella prossima edizione.

Il vincitore non potrà tornare nel rivenditore dove ha acquistato il biglietto come avviene, ad esempio, per i gratta e vinci. Come da regolamento ufficiale, i premi si potranno ritirare presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. in viale del Campo Boario a Roma, oppure in uno sportello della banca tesoriera di Lotterie Nazionali S.r.l., cioè Intesa Sanpaolo.

Gli altri premi, i fortunati a Ciampino e Albano Laziale

Non solo Roma, però. Il secondo premio, dal valore di 2 milioni e mezzo di euro, è andato al possessore di un biglietto venduto a Ciampino in via Appia Nuova 1651, ovvero all'interno dell'aeroporto. La fortuna arriva anche ai Castelli, con il quinto premio da un milione di euro che è stato vinto ad Albano Laziale, presso il caffè Eden di corso Matteotti 12.