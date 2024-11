video suggerito

Lotito pronto a presentare il progetto per lo stadio della Lazio al Flaminio Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, pronto a presentare al Comune di Roma un primo studio sulla possibilità di restaurare lo stadio Flaminio. Intanto il 27 novembre è prevista una risposta in merito al progetto presentato da Roma Nuoto.

A cura di Enrico Tata

Come abbiamo scritto, era un evidente segnale la presenza Claudio Lotito all'Auditorium, seduto in prima fila ad ascoltare la presentazione del ‘Terzo Rapporto alla Città' da parte del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il presidente biancoceleste sta puntando forte sullo stadio Flaminio e ieri, nel dopo partita di Lazio-Bologna, ha ribadito che intende andare avanti su questa strada. Non solo: ha annunciato anche la data in cui potrebbe presentare il primo progetto al Comune di Roma, cioè uno studio di fattibilità in merito alla possibilità di restauro del Flaminio.

"A fine novembre o al massimo entro il 10/15 dicembre presenterò lo studio di prefattibilità in Campidoglio. Il progetto esecutivo verrà dopo l'assenso di massima. E non c'è nessuna strategia legata a quanto sta avvenendo con la Roma Nuoto. In Comune ci aspettano, noi andiamo per conto nostro senza guardare a nessun altro", ha spiegato il presidente ai microfoni del Messaggero.

In effetti uno studio già presentato al Campidoglio per la ristrutturazione già c'è ed è proprio quello della Roma Nuoto. Un progetto che prevede la realizzazione di quattrordici negozi, un supermercato, quattro campi da padel, una pista di pattinaggio e hockey sul ghiaccio e una nuova piscina olimpionica. Prevista anche la riqualificazione delle palestre di scherma e di danza. Sarà recuperato anche il campo di gioco del Flaminio, che potrebbe ospitare partite di rugby. Attualmente lo studio è al vaglio della Conferenza servizi preliminari del Campidoglio, che darà una risposta in merito il prossimo 27 novembre.

La data del 27 novembre sarà quindi fondamentale per capire le reali possibilità della Lazio sul Flaminio. Con l'eventuale via libera della prima conferenza dei servizi sullo studio di Roma Nuoto, Lotito avrà ancora margine per presentare un suo progetto?

Le ultime dichiarazioni del sindaco Gualtieri riguardo alla questione del Flaminio risalgono proprio al giorno della presentazione del Terzo Rapporto alla Città. "Siamo aperti a soluzioni affinché possa avere una nuova casa anche la Lazio. E voglio complimentarmi con il Presidente Lotito e la squadra per lo splendido avvio di stagione. Una delle ipotesi in campo, come sapete, è l'utilizzo dello Stadio Flaminio. Verificheremo quindi con la massima cura e trasparenza tutte le ipotesi sul recupero di questo capolavoro architettonico. L'obiettivo di riqualificarlo e ridargli una funzione è per questa amministrazione assolutamente prioritario", aveva dichiarato Gualtieri rivolgendosi a direttamente a Lotito.