Lorenzo Piermattei scomparso da Roma: visto l’ultima volta in un bar di Tor Sapienza Sono ore di apprensione per i famigliari di Lorenzo Piermattei, il giovane scomparso oggi da Roma. L’ultima volta è stato visto nel bar New York 777 a Tor Sapienza.

A cura di Alessia Rabbai

Lorenzo Piermattei è scomparso da Roma. Del giovane non si hanno più notizie dall'ora di pranzo di mercoledì 24 maggio. I famigliari preoccupati, non vedendolo rientrare a casa, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, che lo stanno cercando, battendo i luoghi da lui solitamente frequentati. Amici e parenti hanno lanciato un appello anche attraverso i social network, chiedendo a chiunque lo abbia visto di contattarli: "Siamo preoccupati per lui, non riusciamo in alcun modo a ritracciarlo dall'ora di pranzo, vi prego, aiutateci a trovarlo! Lorenzo torna a casa". L'ultima volta in cui è stato visto Lorenzo era al bar New York 777 in via di Tor Cervara, zona Tor Sapienza. Poi più nessuna notizia.

L'identikit di Lorenzo Piermattei

Lorenzo Piermattei dalla foto diffusa sui social network ha capelli e occhi scuri. Chiunque lo abbia visto o notato un ragazzo che possa assomigliargli come nella foto diffusa, è pregato di chiamare immediatamente le forze dell'ordine o il numero 3351551491.