L’obiettivo per il Palazzetto di Viale Tiziano: “Deve riaprire a settembre” “Ci stiamo attivando con gli uffici per fare in modo che la città si riappropri del Palazzetto dello Sport a partire dalla prossima stagione”, ha dichiarato Ferdinando Bonessio, presidente della commissione capitolina Sport.

A cura di Enrico Tata

Saranno completati presto i lavori di restauro del palazzetto dello sport di Viale Tiziano, che per anni è stata la casa del basket e della pallavolo a Roma. L'obiettivo è quello riaprirlo a settembre, o almeno questo è l'auspicio del presidente della commissione capitolina Sport, Ferdinando Bonessio, che oggi ha visitato la struttura sportiva con i consiglieri, con l'assessore allo sport, Alessandro Ororato, e ai dirigenti del dipartimento sport. Presenti anche i presidenti delle società di serie A di basket e pallavolo.

"Tutti insieme dobbiamo fare sistema per consentire la riapertura del Palazzetto dello Sport a partire dal prossimo mese di settembre. Solo così sarà possibile risolvere in tempi brevi problematiche che si trascinano da molti anni e, allo stesso tempo, ottimizzare le risorse", ha dichiarato Bonessio. "Ci stiamo attivando con gli uffici per fare in modo che la città si riappropri del Palazzetto dello Sport a partire dalla prossima stagione e che dunque l’impianto torni alla sua funzione possibilmente già dal mese di settembre. Lavoreremo tutti insieme in questa direzione, non c’è altro tempo da perdere. Le società, costrette a emigrare fuori provincia per disputare i propri campionati, stanno sostenendo costi eccessivi con un conseguente impoverimento del livello tecnico delle squadre. Ecco che entro luglio ci auguriamo di chiudere questa prima fase del progetto per consentire alle società di giocare a settembre nel Palazzetto dello Sport. Nel frattempo bisognerà predisporre un nuovo progetto che dovrà sopperire alle lacune e agli errori riscontrati nel piano di lavoro iniziale e garantiremo che questi nuovi lavori vengano svolti nel periodo estivo di pausa senza interferire con lo svolgimento dei campionati", ha aggiunto il presidente della commissione sport.