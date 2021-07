Lo street food più buono di Roma è un maritozzo (secondo il Gambero Rosso) Presentata la nuova Guida Street Food 2022 di Gambero Rosso, giunta alla settima edizione. Il ‘campione’ del Lazio, il miglior street food della regione, è quello Maritozzo Rosso, specializzato, per l’appunto, in maritozzi dolci e salati. Si trova in vicolo del Cedro, quartiere Trastevere a Roma.

A cura di Enrico Tata

Seicento indirizzi in tutta Italia, due premi speciali e 20 campioni regionali. Sono questi i numeri della nuova Guida Street Food 2022 di Gambero Rosso, giunta alla settima edizione. A Roma, è noto, sono tanti i cibi da strada: dai supplì alla pizza in teglia, dai filetti di baccalà in pastella ai fiori di zucca. Ma quest'anno la scelta per il ‘campione' del Lazio è caduta sui maritozzi, uno dei dolci più tipici del della regione e della città di Roma: un panino dolce tagliato a metà e riempito con panna fresca. Questa la ricetta tradizionale, ma il ‘Maritozzo Rosso', il ‘campione regionale' del Lazio, si è inventato anche gusti salati e per nulla scontati. Oltre al classico con panna ci sono tantissime proposte salate: il maritozzo alla amatriciana estiva, con pollo alla romana, con vitel tonnè, con scarola, con stracciatella e alici, con tonno, capperi e cioccolato, con baccalà mantecato e humus, con maiale sfilacciato e alla carbonara. Il Maritozzaro Rosso si trova nel rione di Trastevere a Roma.

Questo il giudizio del Gambero Rosso: "Edoardo Fraioli nel 2016 ha avuto l'idea di proporre il maritozzo, grande classico romano, in versione salata e gourmet. Nel suo locale nel cuore di Trastevere i maritozzi vanno a ruba, ancor più adesso che il cibo da passeggio è diventato grande protagonista delle nostre esperienze gastronomiche. Svariati i gusti, tra i più golosi meritano la citazione quello con tartare di tonno, il maritozzo con stracciatella, carciofi e bottarga e il farcito alla carbonara. Non manca mai il super classico con la panna e, per gli amanti del fritto, c'è una novità: il corndog".

"Anche quest'anno presentiamo il meglio del panorama del cibo di strada italiano. Una tendenza enogastronomica in continua evoluzione che coinvolge sempre più spesso anche le cucine più rinomate con continue contaminazioni, ma senza dimenticare la nostra cultura e la nostra storia", ha commentato la presentazione della nuova edizione della guida, Paolo Cuccia, presidente di Gambero Rosso.