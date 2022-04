Lo storico Mercato dei Fiori di Trionfale si trasferisce in via Togliatti Lo storico Mercato dei Fiori all’ingrosso di Roma si trasferisce: da via Trionfale, dove si trovava dal 1965, si trasferisce in via Togliatti, nel Centro Carni.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio.

Lo storico Mercato di Fiori all'ingrosso di via Trionfale si trasferisce in via Togliatti: lo ha deciso il consiglio municipale il mese scorso, a metà marzo. Come ha fatto sapere con una nota il consigliere municipale Jacopo Scatà, la mozione con cui è stato chiesto il trasferimento del Mercato dei Fiori è stata approvata all'unanimità: lo storico mercato all'ingrosso di via Trionfale in cui vengono venduti fiori e piante, infatti, sarà accolto nel Centro Carni di via Togliatti.

Da anni, infatti, i residenti che abitano le via limitrofe al Mercato di Fiori lamentavano grandi difficoltà a riposare nel corso della notte, per quanto riguarda il decoro e la possibilità di trovare parcheggio nelle vicinanze. Per questa ragione si è pensato ad una zona più consona agli operatori e che non rechi disturbo ai residenti.

Lo storico Mercato dei Fiori all'ingrosso di via Trionfale

Il Mercato all'Ingrosso dei Fiori e delle piante ornamentali di Roma, ospita circa 150 produttori provenienti da tutta la regione Lazio, da località come Santa Marinella, Nemi, Genzano, Latina e Fondi, ma anche dalle regioni vicine della Campania e dell’Abruzzo, ad esempio. I grossisti che lavorano al suo interno sono specializzati in fiori recisi, piante ornamentali e sementi, ma posso aiutare anche tutti i consumatori e le consumatrici che vogliono ricevere chiarimenti sui prodotti, sugli attrezzi e sulle attrezzature per la floricoltura.

Lo storico mercato all'ingrosso di Roma, dopo essere rimasto provvisoriamente nel rione Monti nel secondo dopoguerra, nel 1965 si trasferisce in via Trionfale, dove è rimasto fino all'arrivo di questa nuova mozione del municipio.