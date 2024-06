Lo scontrino che fa discutere: 72 euro in uno stabilimento a Ostia piscina, sdraio e ombrellone

video suggerito

A cura di Redazione Roma

"A differenza di tanti io ci metto nome e cognome. Poi scrivo qui perché se sapessi a chi dirlo di persona glielo direi proprio volentieri che è una vergogna. Questo è quello che ho speso per andare in piscina allo Stabilimento Venezia. Due adulti e due bambini. Facci una premessa: le due sdraio non te le danno sempre ma sempre dieci euro a bambino devi pagare". Questo è lo scontrino pubblicato su un gruppo Facebook da un utente, e che sta facendo molto discutere, con centinaia di commenti soprattutto per i 20 euro a lettino. L'uomo ha pagato allo Stabilimento Venezia di Ostia 72 euro per gli ingressi in piscina di due adulti e due bambini, due ombrelloni e un lettino. Un prezzo considerato davvero eccessivo da molti.

A rispondere al quotidiano la Repubblica che ha ripreso per primo il caso, è stato tramite le pagine del giornale il titolare Ruggero Barbadoro, che difende il suo prezzario: “Secondo me il prezzo è giusto, l’importante è che sia tutto pubblicato così i bagnanti possono scegliere e decidere, io metto il cartello sotto la cassa così sono visibili a tutti facilmente". E in effetti il Venezia è uno degli stabilimenti più lussuosi del lungomare di Ostia, con spa e un abbonamento stagionale che può arrivare a una cifra tra 3 e i 4mila euro a seconda delle opzioni.

E anche chi frequenta Ostia e commenta sui social è diviso, e non manca chi dà ragione al titolare del Venezia: c'è che chi non manca di sottolineare che, se non si vuole spendere, c'è sempre il mare alle spiagge libere che è gratis, stabilimenti meno lussuosi o piscine non in riva al mare e in uno stabilimento di questo tipo.