Lo chef Bartolo Reina trovato morto nella sua casa in Australia, aveva 33 anni Lo hanno trovato morto nella sua abitazione di Sydney in Australia Bartolo Reina, chef 33enne originario di Cisterna di Latina. L’ipotesi è un malore, in corso le procedure per il rimpatrio della salma in Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Bartolo Reina, chef originario di Cisterna di Latina, è stato trovato morto nella sua abitazione a Sydney in Australia. La notizia della sua improvvisa e prematura scomparsa è arrivata in Italia nel pomeriggio di mercoledì scorso 25 settembre, la comunità pontina molto scossa si è stretta intorno alla famiglia con cordoglio. Bartolo aveva trentatré anni, amava viaggiare e aveva scelto di trasferirsi dal Lazio in Oceania, dove lavorava come cuoco. Un mestiere che svolgeva con grande passione e nell'ambito del quale desiderava crescere, per migliorarsi sempre di più.

Secondo le informazioni apprese a dare l'allarme è stato il suo datore di lavoro, non vedendolo arrivare per il turno al ristorante e non riuscendo a mettersi in contatto telefonicamente con lui, si è preoccupato. Poi il ritrovamento del corpo senza vita in casa, i sanitari non hanno potuto fare nulla. Non è chiaro se avesse problemi di salute o se soffrisse di qualche patologia. Non si esclude che sul corpo venga disposta l'autopsia, per capire quali siano state le cause del decesso. La salma da quanto si apprende verrà rimpatriata in Italia, dove saranno celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto e sono in corso le procedure.

Appresa la notizia della morte di Bartolo Reina sono tanti i messaggi di addio pubblicati sui social network, da parte di amici, colleghi, parenti e conoscenti, che lo ricodano come un ragazzo solare, sorridente, amante della vita e ambizioso. "Ragazzo straordinario sempre con il sorriso – scrive un conoscente – purtroppo sempre i migliori sono quelli che salgono in cielo. Da lussù splendi anche per noi". "Bartolo – scrive Maria – resterai sempre nei miei ricordi se è vero che esistono gli angeli tu sei uno di loro".