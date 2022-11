Livello Tevere alto causa maltempo, salvato senzatetto che vive sulla banchina: rischiava di annegare Questa mattina, intorno alle 6.30, i vigili del fuoco hanno salvato un senzatetto che viveva sulla banchina lato Flaminio e rischiava di annegare in acqua.

A cura di Enrico Tata

Il livello del fiume Tevere a Roma è particolarmente alto a causa delle piogge torrenziali di ieri. Questa mattina, intorno alle 6.30, i vigili del fuoco hanno salvato un senzatetto che viveva sulla banchina lato Flaminio e rischiava di annegare in acqua. Sul posto, riportano i pompieri, è intervenuta la squadra 9A, coadiuvata dal nucleo fluviale, dai S.A.F. e dai sommozzatori Sierra1. I vigili del fuoco hanno impiegato circa un'ora per mettere in salvo l'uomo e per affidarlo alle cure dei sanitari del 118. Le sue condizioni, stando a quanto si apprende, non sono gravi.

Ieri il Tevere è esondato all'Idroscalo di Ostia

Ieri proprio a causa di questa forte ondata di maltempo, il Tevere è esondato all'altezza dell'Idroscalo, dove le protezione della banchina sono crollate a causa delle mareggiate. Nei pressi della foce, il corso d'acqua è arrivato fino alle abitazioni provocando diversi allagamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro squadre e il nucleo sommozzatori. Stando a quanto si apprende, alcune persone rimaste bloccate nelle loro abitazioni e sono state messe in salvo. In totale i pompieri nella giornata di ieri hanno effettuato 75 interventi per allagamenti, alberi e rami caduti, piccoli crolli e soccorsi ad automobilisti rimasti bloccati in strada.