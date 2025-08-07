Litigio notturno, spari e due feriti al Parco di Centocelle a Roma

Spari al parco di Centocelle dopo una lite furiosa, due feriti. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Roma Quadraro e i militari del Nucleo radiomobile di Roma.

Spari all'interno del Parco di Centocelle, Roma, e due feriti. Stando a quanto si apprende, un residente della zona ha riferito di aver sentito un litigio tra alcuni stranieri intorno alle 23.30 di ieri. Questi ultimi, dopo aver sparato alcuni colpi di arma da fuoco, si sarebbero allontanati in macchina. Il bilancio è di due feriti, entrambi non in pericolo di vita.

Due feriti al pronto soccorso, nessuno rischia la vita

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Roma Quadraro e i militari del Nucleo radiomobile di Roma. Non hanno trovato nessuno all'interno del parco, ma da successivi accertamenti è emerso che, poco prima, al pronto soccorso dell'ospedale Vannini di via dell'Acqua Bullicante, Torpignattara, erano arrivati due uomini nordafricani con ferite superficiali provocate proprio da colpi di arma da fuoco.

Il primo è stato medicato in pronto soccorso per ferite alla gamba e alla mano ed è stato successivamente dimesso con dieci giorni di prognosi e il secondo per ferite ai piedi, dimesso con 15 giorni di prognosi. Entrambi, come anticipato, non sono in pericolo di vita.

Sparati diversi colpi di pistola dopo un litigio

I due sono stati subito ascoltati dai carabinieri ma, poco collaborativi con i militari, alla fine hanno raccontato di essere stati avvicinati da alcuni connazionali e uno di questi, al termine di un litigio furioso, avrebbe sparato verso di loro diversi colpi di pistola. Sul posto, a Centocelle, sono intervenuti anche i carabinieri della VII sezione del Nucleo investigativo di Roma che hanno eseguito i rilievi tecnico-scientifici per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.