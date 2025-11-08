Litigano nel locale con due ragazzi, escono e li investono con l’auto: tre 20enni arrestati per tentato omicidio

Due ragazzi e una ragazza di 20 e 22 anni sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo con l’accusa di tentato omicidio. Hanno provato a uccidere due ragazzi investendoli con l’auto.

Avevano investito apposta due ragazzi di 23 e 17 anni davanti un locale del lungolago di Castel Gandolfo. Il motivo? Una banale lite avvenuta poco prima. Due ragazzi e una ragazza di 20 e 22 anni sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo con l'accusa di tentato omicidio, e ,la madre di uno degli arrestati è stata invece denunciata per calunnia. Si è scoperto che la donna aveva infatti convinto il figlio a denunciare le vittime, facendo finta di essere stato picchiato da loro.

L’episodio risale all’alba del 6 settembre, quando due ragazzi di 23 e 17 anni furono travolti da un’auto lungo il lungolago di Castel Gandolfo. In un primo momento, l’investimento era apparso come un incidente, ma le successive indagini, condotte nei mesi successivi con intercettazioni e accertamenti tecnici, hanno svelato una realtà diversa: i tre indagati avrebbero investito volontariamente le vittime, con cui poco prima avevano avuto un banale litigio in un locale. Dopo l’impatto, si sono dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce. Non paghi, hanno anche denunciato le vittime, dicendo di essere stati picchiati da loro. A convincerli a fare una cosa del genere è stata la madre di uno degli indagati, ora nel carcere di Velletri.

I due uomini sono stati condotti nel carcere di Velletri, mentre la donna è agli arresti domiciliari.