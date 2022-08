Litiga con l’amico dopo una serata e gli dà un pugno sul volto: 27enne in coma, è gravissimo È successo a Tivoli nella notte tra giovedì 4 venerdì 5 agosto, tra le 2 e le 3, in piazza Giuseppe Garibaldi, nel centro della città. I due erano probabilmente ubriachi e si trovavano in compagnia di alcuni amici.

A cura di Enrico Tata

Litiga con un amico, gli dà un pugno in faccia, l'altro cade a terra e finisce in coma. Il ragazzo, 27 anni, è stato soccorso e trasportato in ospedale per un grave trauma cranico. La sua prognosi rimane per ora riservata. L'aggressore, un uomo di 35 anni, è scappato via subito dopo il fatto e senza curarsi delle condizioni del 27enne. È successo a Tivoli nella notte tra giovedì 4 venerdì 5 agosto, tra le 2 e le 3, in piazza Giuseppe Garibaldi, nel centro della città. I due erano probabilmente ubriachi e si trovavano in compagnia di alcuni amici.

L'aggressore, M.A. le sue iniziali, italiano e già noto alle forze dell'ordine per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato rintracciato qualche ora dopo i fatti dalle forze dell'ordine ed è stato denunciato a piede libero per lesioni gravi. S.K., le iniziali della vittima, italiano anche lui è stato colpito al volto con un solo pugno, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Tivoli. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime ed è entrato quasi subito in coma. Ad inchiodare il responsabile sono state le riprese effettuate dalle telecamere di sicurezza installate in zona e così il 35enne è stato rintracciato e bloccato poche ore dopo.

Il 27enne soccorso e trasferito d'urgenza al Policlinico Umberto I di Roma

Stando a quanto si apprende, i sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno soccorso il ferito e l'hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Tivoli. I medici, riporta il quotidiano locale Il Tiburno, hanno disposto il trasferimento d'urgenza al Policlinico Umberto I di Roma. Come detto, la sua prognosi rimane riservata.