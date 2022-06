Litiga con il fratello e lo accoltella ad una gamba: 58enne agli arresti domiciliari Litiga con il fratello 72enne e lo accoltella più volte finché non lo colpisce alla gamba sinistra, vicino all’arteria femorale.

Ha colpito più volte il fratello 72enne con un coltello provocando una grave ferite alla coscia vicino all'arteria femorale: è successo in via Alessandro Pieri, nel quartiere Portuense. È qui che, all'interno dell'abitazione in cui vivono, è scattato un violento litigio fra due fratelli originari di Siracusa, un 72enne e un 58enne. Il 72enne ha rimproverato il fratello minore perché si sarebbe rivolto in maniera aggressiva nei confronti della loro madre centenaria, che vive nella stessa casa, scatenando l'ira dell'altro: ne sarebbe nato un litigio al culmine del quale il 58enne lo ha accoltellato, ferendolo alla gamba sinistra.

La dinamica dell'aggressione

I fatti sono accaduti lo scorso pomeriggio: durante la lite il 58enne sarebbe andato in camera sua e avrebbe estratto da uno dei cassetti un grosso coltello. Poi si sarebbe scagliato contro il fratello, accoltellandolo più volte: la vittima è inizialmente riuscita a schivare i colpi, poi però è stata colpita alla gamba sinistra, poco distante dall'arteria femorale.

I soccorsi e l'arresto

Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della stazione Roma Porta Portese, allertati da una telefonata al numero di emergenza unico (nue) 112. Entrati nell'abitazione, hanno trovato l'aggressore ancora in casa, visibilmente ubriaco e ancora in possesso del coltello, mentre il fratello era in cucina, ancora sanguinante e in uno stato di semi-incoscienza. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata dal personale medico-sanitario del 118 al vicino ospedale San Camillo -Forlanini: i medici che lo hanno curato hanno giudicato le sue ferite guaribili in 20 giorni.

Nel frattempo il 58enne è stato portato in carcere e, dopo l'udienza, l'arresto è stato convalidato: adesso è sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico e l'accusa di tentato omicidio.