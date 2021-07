Lite tra gestori di una palestra: uno accoltella l’altro, arrestato per tentato omicidio Un uomo di 49 anni è accusato di tentato omicidio per aver accoltellato un 48enne. Stando a quanto si apprende, la vittima avrebbe cominciato a litigare con la compagna dell’altro, con cui gestisce una palestra. Il ferito è stato accompagnato d’urgenza in ospedale e il 49enne è stato arrestato.

A cura di Enrico Tata

Un uomo di 49 anni è stato arrestato ieri sera dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Stando a quanto si apprende, avrebbe accoltellato un uomo di 48 anni nei pressi di uno degli ingressi della fermata Colli Albani della linea Metro A in via Appia Nuova a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, il 48enne avrebbe litigato con una donna, con la quale gestisce una palestra. A quel punto sarebbe intervenuto il compagno della donna, il 49enne, per cercare di difenderla. Avrebbe impugnato un coltello e avrebbe colpito all'addome la vittima. Il ferito è stato immediatamente soccorso dagli operatori del 118 ed stato trasportato d'urgenza in ospedale per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il responsabile, un romano con alle spalle diversi precedenti di polizia tra cui spaccio di droga, è stato arrestato dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Settima Sezione del Nucleo Investigativo.

Controlli in centro, multati cinque venditori abusivi

Sempre nella giornata di oggi e sempre i carabinieri hanno controllato e sanzionato cinque persone tra piazza Venezia, via dei Fori Imperiali e Colosseo. Stando a quanto si apprende, sono stati sorpresi mentre vendevano merce ai turisti senza averne l'autorizzazione. In particolare i militari hanno sequestrato decine di bottigliette d'acqua. Nei loro confronti sono scattate le previste sanzioni amministrative per un totale di 24.500 euro. "Proseguono su tutto il territorio della Capitale le attività di controllo preventivo messe in campo dai Carabinieri, finalizzate ad arginare i fenomeni di illegalità diffusa, abusivismo o degrado", si legge nel comunicato.