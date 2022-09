Lite tra donne transgender sfocia nel sangue: colpita con una spranga, una è in coma Una donna in ospedale in gravi condizioni è il bilancio di una lite tra persone transgender. È stata colpita con una spranga. La’utrice fermata è accusata di tentato omicidio.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una lite tra donne transgender è finta nel sangue, una di loro colpita con una spranga è grave. I fatti sono avvenuti nella serata di domenica 4 settembre lungo viale Palmiro Togliatti, angolo via dei Pioppi. Ad avere la peggio nella discussione, che è poi è degenerata è una donna transgender di origini colombiane, che ha avuto bisogno di cure mediche. Soccorsa, è stata trasportata in ospedale, dove si trova ricoverata in gravi condizioni, colpita dall'oggetto contundente.

Ha colpito una donna transgender con una spranga

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, che indaga sull'accaduto una donna transgender di nazionalità uruguayana ha discusso con sei colombiane, una lite probabilmente nata per il posto in cui dovevano prostutuirsi. Queste ultime le avrebbero lanciato contro bottiglie di vetro, senza però fortunatamente riuscire a colpirla. La donna uruguayana quarantatreenne se ne è andata a casa ed è poi tornata indietro, vedendo che delle sei che avevano tentato di ferirla, cinque se ne erano andate. Ne era rimasta solo una, una cinquantunenne. Da quanto si apprende ha afferrato una spranga trovata per strada e l'ha aggredita, colpendola più volte.

La vittima ha una forte emorragia cerebrale e un trauma cranico

La donna colombiana vittima delle percosse è stata poi soccorsa e trasportata con urgenza in ambulanza al Policlinico Umberto I. Arrivata in codice rosso al pronto soccorso è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso. Le conseguenze dell'aggressione subita sono state una forte emorragia cerebrale e un trauma cranico. Date le sue condizioni di salute, che sono parse fin da subito critiche, la paziente è stata indotta in coma farmacologico. Ieri sera la presunta autrice del ferimento è stata sottoposta a fermo di polzia giudiziaria ancora da convalidare. Deve rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato con gli agenti del Commissariato San Lorenzo.