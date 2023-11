Lite tra cartomanti a Trastevere finisce con un arresto: “Questo è il posto mio, non ci puoi stare” Una lite tra cartomanti a Trastevere è finita con una custodia cautelare in carcere per una 54enne accusata di atti persecutori nei confronti della collega.

"Questo è il mio posto, tu non ci puoi stare". Una discussione tra due cartomanti è culminata con l'arresto e il carcere per una delle due, cinquantaquattrenne romana, accusata di atti persecutori nei confronti della "collega". A rendere esecutiva la misura di custodia cautelare in carcere sono stati i carabinieri della Stazione di Roma Trastevere, su ordinanza del giudice.

I fatti risalgono a domenica 19 novembre scorso e si sono verificati in piazza Sant'Egidio. Le donne, che per vivere fanno le cartomanti, hanno iniziato a discutere in strada. Una delle due, la sessantunenne, aveva infatti denunciato l'altra per presunte intimidazioni e violenze fisiche, per motivi di "concorrenza", perché non voleva che "lavorasse" nella sua stessa piazza. I militari hanno dunque notificato a quest'ultima un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, emessa dal Tribunale di Roma.

Ma nonostante la cinquantaquattrenne fosse sottoposta a a questo provvedimento non ha smesso di avvicinarsi ai luoghi frequentati di solito dalla collega. Dunque il passo successivo è stato l'inasprimento della misura cautelare, così il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha disposto il carcere per il reato di atti persecutori. Sulla vicenda indaga la Procura della Repubblica. I militari hanno rintracciato la cartomante cinquantaauattrenne e l'hanno portata nella sezione femminile del carcere di Rebibbia, dove si trova a disposizione dell'Auorità Giudiziria in caso di un eventuale rinvio a giudizio.