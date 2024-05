video suggerito

Lite sul bus 492, l'autista ferma il mezzo e fa scendere tutti: due uomini denunciati

A cura di Valerio Papadia

Un autobus costretto a fermarsi a causa di due passeggeri turbolenti, che hanno cominciato a litigare a bordo: l'autista si è così visto costretto a fermare il mezzo e a far scendere tutti. È accaduto nella serata di ieri, sabato 18 maggio, in pieno centro a Roma. Teatro della vicenda un bus della Linea 492, partito dalla stazione di Tiburtina e diretto a Cipro: quando il mezzo del trasporto pubblico è arrivato in corrispondenza di piazza Venezia, due passeggeri hanno cominciato a litigare animatamente; l'autista, per evitare che la lite sfociasse in una vera e propria rissa e potessero esserci conseguenze anche per gli altri passeggeri, non ha potuto fare altro che fermare il bus e far scendere tutti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che hanno identificato i due uomini che hanno dato il via alla lite e li hanno portati in caserma: per loro è scattata una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per interruzione di pubblico servizio. Nessuna conseguenza per gli altri passeggeri del bus, tranne per il disagio di aver dovuto prendere un altro mezzo; l'autobus 492 interessato, invece, è rimasto fermo per circa 30 minuti e ha poi ripreso regolarmente la sua corsa.