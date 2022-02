Lite per un ragazzo a Tor Bella Monaca: 15enne accoltella una 17enne Ferite d’arma da taglio a mano, schiena e clavicola sono le conseguenze riportate da una 17enne che è stata accoltellata da una 15enne a Tor Bella Monaca.

A cura di Alessia Rabbai

Una diciassettenne è rimasta ferita ed è finita in ospedale, dopo essere stata presa a coltellate. I fatti risalgono al pomeriggio di oggi, lunedì 21 febbraio, e sono avvenuti nel quartiere di Tor Bella Monaca, nel territorio della periferia Est della Capitale. Autrice della violenza sarebbe una quindicenne, che è stata denunciata per i reati di lesioni aggravate, minaccia aggravata e porto d'armi atti ad offendere. Secondo le informazioni apprese erano circa le 17.30 e le due si trovavano in viale Duilio Cambellotti, quando tra le due è nata una lite, probabilmente scaturita per motivi di gelosia riguardo a un ragazzo. Improvvisamente la quindicenne ha estratto un coltello che portava con sé e ha colpito la diciassettenne ripetutamente, con diversi fendenti. La scena si è svolta davanti ad alcune persone presenti che, avevando compreso si trattasse di un ferimento grave, hanno subito dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza.

Diciassettenne accoltellata soccorsa in codice rosso

Nel frattempo la giovane ha perso molto sangue. Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza, è arrivato il personale sanitario, che ha preso in carico la ragazza e l'ha trasportata all'ospedale di Tor Vergata in codice rosso e dove attualmente si trova ricoverata. Arrivata al pronto soccorso è stata affidata alle cure dei medici, che sono prontamente intervenuti sulle ferite d'arma da taglio riportate in varie parti del corpo e le hanno medicate. Ha riportato ferite alla mano, alla clavicola e alla schiena. Da quanto si apprende fortunatamente non è in pericolo di vita.