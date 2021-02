Una lite per motivi di traffico e viabilità si trasforma in tentato omicidio. Il fatto, riporta il Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 2 febbraio, su Ponte Garibaldi, il ponte che collega via Arenula a viale Trastevere. Stando a quanto si apprende, due automobilisti avrebbero cominciato a litigare per banali problemi di precedenza. Improvvisamente hanno deciso di fermare le loro macchine al centro della carreggiata e di affrontarsi apertamente, di fronte a tutti gli altri automobilisti e anche davanti alle loro fidanzate. Uno dei due, un ragazzo romano di 29 anni con precedenti di droga, ha preso un paio di forbici da elettricista e ha aggredito l'altro, un 23enne della provincia di Salerno. Nonostante l'abbia colpito più volte all'addome, lo spessore del piumino che l'altro indossava ha attutito i fendenti e il ragazzo, così, non è rimasto ferito in modo grave. Il 29enne ha continuato ad aggredirlo, nonostante la fidanzata della vittima si sia messa tra i due per cercare di separarli. Anche quest'ultima sarebbe stata colpita con diversi calci alle gambe.

Il 29enne si trova agli arresti domiciliari

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e si sono fermati per risolvere la situazione. I militari hanno diviso i due contendenti, ma hanno anche notato la fidanzata dell'aggressore mentre cercava di nascondere nella loro automobile le forbici da elettricista utilizzate come arma. I carabinieri le hanno ritrovate e recuperate e poi hanno arrestato il 29enne per tentato omicidio e hanno denunciato a piede libero la fidanzata con l'accusa di favoreggiamento. Le due vittime sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale Vannini di via dell'Acqua Bullicante. Il 29enne, invece, si trova agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo.