Lite in strada, uomo accoltella un 28enne e lo ferisce gravemente: arrestato Da una lite in strada al tentato omicidio: è successo nei pressi della metropolitana di Jonio, nel quadrante nord est della capitale. Ad avere la peggio un 28enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Lite in strada degenera e finisce in tentato omicidio. È successo in via Scarpanto, a pochi passi della stazione della metropolitana della linea B Jonio, nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 12 luglio 2024, verso le 15.30. Due persone, fra cui un ventottenne, stavano discutendo in strada, a pochi passi da un bar. Ma dopo gli insulti e le cattive parole, uno dei due si è scagliato contro l'altro, accoltellandolo. Ad avere la peggio il ventottenne che è stato trasportato d'urgenza al policlinico Umberto I. I carabinieri indagano per tentato omicidio.

La lite in strada e l'accoltellamento

Insulti, offese. Poi è spuntata la lama. Così l'uomo si è scagliato contro il ragazzo di 28 anni, che risulta avere precedenti, e gli ha provocato ferite di arma da taglio arti superiori. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati carabinieri e soccorritori. Gli operatori del 118 hanno immediatamente preso in carico la persona ferita.

L'hanno trasportata prima al Policlinico Umberto I, dove è stata accolta con un codice rosso per le gravi ferite riportate. Poi, viste le condizioni critiche, si è reso necessario il trasferimento al policlinico Agostino Gemelli, dove ora il ventottenne si trova ricoverato: la prognosi è di 50 giorni, ma fortunatamente non rischia di perdere la vita.

Le indagini in corso

Nel frattempo sul luogo dell'accoltellamento sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Nuovo Salario che hanno subito cercato di raccogliere le testimonianze dei presenti. Grazie anche alla presenza delle videocamere di sorveglianze dei negozi della zona, immediatamente passate al vaglio dai militari, sono riusciti a risalire all'identità del secondo uomo, anche lui con precedenti. I carabinieri lo hanno arrestato poco dopo, a pochi passi dal luogo dell'accoltellamento. Lo hanno poi trasferito in carcere: l'ipotesi è quella di tentato omicidio.