Lite in strada per uno stop non rispettato, conducente picchiato: aggressori gli tagliano l’orecchio L’aggressione è avvenuta a Morena, tra via Calpurnio Bellico e via Flavia Demetria. Indaga la Polizia di Stato, al momento gli aggressori non sono stati ancora identificati.

A cura di Natascia Grbic

Foto di repertorio

Lo hanno picchiato, preso a calci e pugni, dopodiché gli hanno tagliato un orecchio. Se con un coltello, un morso o un colpo di pistola, ancora non si sa. Fatto sta che il 59enne vittima dell'aggressione avvenuta a Morena tra via Calpurnio Bellico e via Flavia Demetria, ora è ricoverato al Policlinico di Tor Vergata in gravi condizioni. Non è in pericolo di vita ma ha riportato diverse ferite, tra cui anche un trauma cerebrale. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato, che hanno già effettuato diversi sopralluoghi al fine di acquisire informazioni che possano far risalire agli aggressori. Gli investigatori confidano soprattutto nelle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso la scena e quindi anche gli aggressori.

L'aggressione per una precedenza non rispettata

Secondo quanto dichiarato dal 59enne, tutto sarebbe nato da una lite con un'altro automobilista per via di una precedenza non rispettata. L'altra macchina non avrebbe rispettato uno stop, provocando la reazione del 59enne che gli avrebbe detto di fare attenzione. A quel punto il conducente dell'altra auto è sceso e ha cominciato ad aggredirlo. Non solo: sarebbero arrivate altre persone residenti nella zona a dargli manforte, picchiando il malcapitato e prendendolo a calci e pugni. Alcuni avrebbero gridato di essere dei Casamonica, ma questo non trova al momento riscontro nelle indagini della polizia, che non hanno confermato l'aggressione sia stata opera del clan. Qualcuno nella mischia gli ha anche tagliato l'orecchio, staccandogliene un pezzo (poi riattaccato in ospedale dal medico chirurgo). A causa del dolore la vittima ha perso i sensi. Soccorso dal personale del 118, il 59enne è stato portato d'urgenza in ospedale, dove è ancora ricoverato.