Preso a calci e a pugni durante una lite in strada, gli aggressori: “Siamo i Casamonica” La vittima è un uomo di origini egiziane di 59 anni: si trova ora ricoverato in codice rosso in ospedale. A raccontare tutto agli investigatori è stata la moglie.

Lite finita male la sera di Pasqua al Tuscolano a Roma. Dalle prime informazioni tutto sarebbe iniziato per motivi di viabilità per poi degenerare un'aggressione. La vittima è un uomo di origini egiziane di 59 anni alla guida della sua auto: l'uomo è stato preso a calci e pugni da un altro automobilista raggiunto da altre persone. Il pestaggio sarebbe avvenuto mentre gli aggressori avrebbero gridato "noi siamo i Casamonica". L'aggredito è stato ricoverato in ospedale in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

I fatti sono accaduti in via Calpurnio Bellico. Subito dopo il diverbio per motivi di viabilità i residenti, che sono scesi in strada per dare man forte all'automobilista che aveva iniziato il pestaggio, avrebbero gridato di far parte della nota famiglia criminale romana, al centro di importanti inchieste della Direzione distrettuale antimafia. A raccontare tutto alle forze dell'ordine è stata la moglie dell'uomo aggredito che avrebbe sottolineato il legame tra gli aggressori e il clan. Tutto ora dovrà essere confermato dai poliziotti della Squadra Mobile intervenuti in zona Ciampino, a Roma, insieme ai colleghi del Reparto Volanti. Il 59enne si trova ancora ricoverato in codice rosso. Intanto proseguono le indagini per fare luce sull'aggressione.