Lite fra vicini nel Frusinate, uno aggredisce l'altro e lo manda all'ospedale: è la seconda volta

Continuano i litigi fra vicini nel Frusinate: dopo essere finito all’ospedale una prima volta, a seguito di una seconda aggressione un 80enne è finito nuovamente al nosocomio.
A cura di Beatrice Tominic
Un uomo di 80 anni è finito in ospedale per la seconda volta in pochi giorni a causa di una violenta lite con i vicini di casa. La prima volta era successo poco prima di Natale, quando è stato preso a colpi di sedia dal vicino di casa, un settantenne. Nei giorni scorsi, l'anziano è finito nuovamente in ospedale dopo essere stato aggredito: stavolta potrebbe essere stato il figlio del settantenne a scagliarsi contro l'ottantenne. A scatenare l'ira di padre e figlio, ragioni legate alle proprietà delle loro abitazioni.

La lite con i vicini di casa: cosa è successo

I fatti, come anticipato, risalgono ai giorni scorsi quando, dopo l'ennesima lite fra vicini di casa, l'anziano di 80 anni è stato mandato in ospedale. Prima di Natale, nelle scorse settimane, ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici dell'ospedale Spaziani di Frosinone perché il vicino di casa settantenne gli aveva rotto una sedia addosso, colpendolo con forza. Nei giorni scorsi il copione si sarebbe ripetuto, molto simile. Stavolta, però, prima di finire nello stesso ospedale del capoluogo ciociaro, sarebbe stato aggredito dal figlio del settantenne che gli avrebbe lanciato addosso un secchio di acqua fredda contenuta in un secchio, come riporta la testata locale di CiociariaOggi.

A scatenare le liti, in entrambi i casi, ci sarebbe un passaggio che separa le due abitazioni e che sarebbe stato costruito nel terreno del settantenne, secondo quanto dichiarato proprio da quest'ultimo.

Le liti dopo il passaggio: aggredito l'ottantenne

Nonostante le lamentele del settantenne, l'uomo non avrebbe mostrato alcuna intenzione di andare via. Le loro discussioni, molto animate prima che violente, sono anche finite in tribunale negli scorsi anni. Così il settantenne lo avrebbe colpito con la sedia. Pochi giorni dopo, dopo le cure in ospedale, si ripetuto lo stesso copione. Ad aggredirlo, stavolta, sarebbe stato il figlio del settantenne che gli avrebbe lanciato addosso una secchiata di acqua fredda.

