Lista stupri al liceo Giulio Cesare durante l’occupazione, la preside: “Valuteremo 5 in condotta”

Il cinque in condotta non sarà automatico per chi ha occupato il liceo Giulio Cesare. Gite annullate per scelta dei docenti dopo la seconda ‘lista stupri’.

Non ci sarà il 5 in condotta automatico per gli studenti che hanno partecipato all'occupazione del Liceo Giulio Cesare di Roma la scorsa settimana. A comunicarlo è la dirigente scolastica dell'istituto di Corso Trieste, Paola Senesi, che ha pubblicato una circolare per correggere le notizie "approssimative quando non totalmente errate relative alla valutazione dei comportamenti adottati dagli studenti durante l'occupazione dell'Istituto e alla sospensione dei viaggi d'istruzione o di attività similari per l'anno scolastico in corso". Nella stessa circolare si specifica, inoltre, che le gite sono state annullate per scelta dei docenti a seguito del secondo caso di ‘Lista stupri' avvenuto nella scuola, questa volta contenente i nomi di due professoresse.

La preside del Giulio Cesare: "Cinque in condotta sarà valutato"

"Le procedure di valutazione del comportamento durante l'occupazione ed eventuali provvedimenti sanzionatori saranno adottati nel pieno rispetto delle delibere degli organi collegiali e delle norme vigenti – si legge nella circolare apparsa sul sito del liceo -. In particolare l'attribuzione del cinque in comportamento sarà valutata nelle sedi competenti per verificare se sussistano le condizioni per la sua attribuzione". In consiglio d'istituto i rappresentanti dei genitori si detti contrari al provvedimento, sia in merito al "profilo giuridico-amministrativo sia sotto quello educativo".

Sarebbero stati punibili, infatti, solo gli studenti identificati, "non necessariamente i più direttamente responsabili, anche perché alcuni partecipanti hanno indossato passamontagna". Inoltre, sempre secondo i rappresentanti dei genitori, "le procedure necessarie per l'attribuzione del 5 in condotta difficilmente potrebbero essere completate nei tempi ristretti precedenti gli scrutini di gennaio".

Leggi anche Seconda lista stupri al Giulio Cesare durante l'occupazione: gite cancellate e 5 in condotta agli studenti

Gite cancellate: "Venuta meno disponibilità dei docenti"

Confermata, invece, la cancellazione dei viaggi di istruzione. Ma si specifica che il provvedimento non è frutto " di un mero atto sanzionatorio o punitivo, ma di una scelta precisa e motivata del Collegio dei docenti che ha visto infranto il rapporto di fiducia con gli studenti e il Patto educativo di corresponsabilità. È pertanto venuta meno la disponibilità ad accompagnare gli studenti in viaggio di istruzione o in attività esterne similari".

Seconda ‘lista stupri' con nomi di docenti: "Infranto rapporto di fiducia"

La decisione degli insegnanti arriva dopo il ritrovamento sul muro di un bagno, il giorno seguente a una festa nella scuola occupata, di una seconda ‘lista stupri' dopo quella trovata a novembre. Questa volta, però, non c'erano i nomi di studentesse come avvenuto la prima volta, ma di due professoresse. Secondo il comunicato di chi ha organizzato l'occupazione, la protesta nasceva anche dalla "superficialità" con cui la preside aveva affrontato l'episodio. Il giorno in cui alcuni studenti hanno preso il controllo dell'istituto, però, il collettivo Zero Alibi, che aveva denunciato la prima ‘lista stupri', aveva preso le distanze perché l'azione sarebbe stata guidata da persone dichiaratamente fasciste.