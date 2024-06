video suggerito

Linea ferroviaria Roma-Formia, circolazione sospesa a causa di un incendio A causa di un incendio la circolazione ferroviaria è sospesa tra Campoleone e Cisterna di Latina sulla linea Roma-Formia dalle ore 15.12 di oggi, venerdì 28 giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Rfi comunica in una nota che la circolazione ferroviaria è sospesa tra Campoleone e Cisterna di Latina sulla linea Roma-Formia dalle ore 15.12 di oggi, venerdì 28 giugno. Stando a quanto si apprende, la sospensione del servizio si è resa necessaria a causa di un intervento dei vigili del fuoco per spegnere un incendio in prossimità dei binari.

Stando a quanto si apprende, tutti i treni sono fermi nelle stazioni. Sono interessati dall'interruzione circa 16 treni fino alle ore 17 e per il momento non ci sono previsioni per i tempi di ripristino della linea. Rfi informa che è in corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale.

Aggiornamento 17.15. Trenitalia informa che la circolazione è ancora sospesa tra Campoleone e Cisterna di Latina, in corso l'intervento dei tecnici.

I treni Intercity e Regionali possono possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni e registrare ritardi:

Treni Intercity direttamente coinvolti e attualmente femi:

• IC 596 Napoli Centrale (14:20) – Prato Centrale (19:51): il treno è fermo dalle ore 15:38 a Priverno;

• IC 707 Roma Termini (15:26) – Reggio Calabria Centrale (23:51): il treno è fermo dalle ore 15:52 a Campoleone;

• IC 705 Roma Termini (16:01) – Taranto (23:35): il treno è fermo dalle ore 16:01 a Roma Termini. Il treno IC 552 Reggio Calabria Centrale (7:56) – Roma Termini (15:34) oggi termina la corsa a Latina.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 596 Napoli Centrale (14:20) – Prato Centrale (19:51). Il treno IC 556 Reggio Calabria Centrale (10:00) – Roma Termini (17:34) oggi termina la corsa a Napoli Centrale.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 728 Palermo Centrale – Roma Termini (18:34). Il treno IC 561 Roma Termini (16:26) – Reggio Calabria Centrale (23:57) ha origine da Latina.

I passeggeri possono utilizzare il treno IC 705 Roma Termini (16:01) – Taranto (23:35) fino a Latina, dove trovano proseguimento con il treno IC 561 che ne attende l'arrivo. Il treno IC 591 Roma Termini (17:26) – Salerno (20:30) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno IC 511 Torino Porta Nuova (10:40) – Salerno (21:24). Il treno IC 522 Napoli Centrale (17:31) – Sestri Levante (0:45) oggi ha origine da Roma Termini.

I passeggeri in partenza da:

• Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9434 Napoli Centrale (18:09) – Venezia Santa Lucia (23:34) fino a Roma Termini dove trovano proseguimento con il treno IC 522;

• Aversa, Formia e Latina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.