L’incrocio maledetto a due passi da San Pietro: 22 incidenti in quattro mesi, più di 10 feriti Dopo la denuncia del gruppo consiliare Aurelio in Comune, che non fa parte della giunta di centrosinistra al Municipio Roma XIII, la presidente Giuseppetti ha programmato un sopralluogo all’incrocio di piazza Pio XI.

A cura di Enrico Tata

Ventidue incidenti in poco meno di quattro mesi, praticamente uno ogni cinque giorni e la metà di questi anche con feriti. E a nulla serve, o almeno così sembra, la nuova segnaletica che progressivamente è stata apposta, anche con enormi scritte sull'asfalto, per guidare gli automobilisti. È un incrocio maledetto, che tra l'altro si trova vicino a San Pietro, a piazza pio XI, dove l'Olimpica incrocia via Gregorio VII a Roma Ovest. Gli incidenti avvengono a causa di una modifica della viabilità sulla piazza: in pratica per chi viene da Cornelia è adesso vietato girare subito a sinistra sulla piazza, ma bisogna prima svoltare a destra e aspettare che un semaforo scatti. Molti automobilisti non seguono questa regola e causano regolarmente incidenti, alcuni anche di grave entità. Una modifica di viabilità che, anche fosse corretta, sicuramente non è stata spiegata nel migliore dei modi ai cittadini o comunque molti romani non rispettano le nuove regole mettendo a rischio la loro incolumità e anche quella degli altri.

Dopo la denuncia del gruppo consiliare Aurelio in Comune, che non fa parte della giunta di centrosinistra al Municipio Roma XIII, la presidente Giuseppetti ha programmato un sopralluogo all'incrocio di piazza Pio XI. Le commissioni Mobilità del Campidoglio e del Municipio XIII si sono recate oggi in piazza per verificare la situazione e studiare una soluzione. Come detto, a nulla sono servite le continue aggiunte di segnaletica e anche i blocchi da parte degli agenti della polizia locale.

"Dall'11 maggio senza alcun preavviso alla cittadinanza, la giunta della presidente Sabrina Giuseppetti ha proceduto alla modifica della viabilità nella piazza e nelle vie limitrofe. Come Aurelio in Comune abbiamo sollevato il problema della sicurezza stradale nell'incrocio appena è avvenuto il cambio della viabilità, portando il consiglio e la commissione ad approvare una risoluzione che chiedeva interventi urgenti, per tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. La piazza va ripensata privilegiando la mobilità pedonale e trovando delle alternative per il transito delle auto e dei bus", ha spiegato Lorenzo Ianiro, consigliere al Municipio XIII della lista Aurelio in Comune.