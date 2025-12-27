L’ex marito che ha querelato Alessia Fabiani: “Dopo due assoluzioni ancora diffamato”

L’imprenditore Fabrizio Cherubini ha denunciato la ex Alessia Fabiani e l’amico Mario Adinolfi per diffamazione. Hanno scritto post contro di lui sui social.

Alessia Fabiani

"Dopo anni di processi con due assoluzioni, tra le quali dall'accusa di maltrattamenti e percosse vengo ancora diffamato". Sono le parole di Fabrizio Cherubini, l'imprenditore ex marito della showgirl Alessia Fabiani, che l'ha denunciata per diffamazione. "Continuo a vedermi pubblicamente attribuite delle condotte false e palesemente diffamatorie" denuncia alla Repubblica, spiegando le difficoltà che sta riscontrando nel condurre la sua quotidianità a causa della pubblicazione di post sui social network. "Sono stato assolto con formula piena in quanto le accuse erano infondate" ha detto. A intervenire sulla vicenda anche l'avvocato difensore di Cherubini, Emanuele Mancuso: "Non è lecito dare libero sfogo ai propri pensieri su internet, se ledano l’onore ed il decoro delle persone".

Cherubini ha denunciato la ex Alessia Fabiani e Mario Adinolfi

Ora è Cherubini che ha denunciato la ex Alessia Fabiani e il suo amico ex deputato Mario Adinolfi, presidente del "Popolo della Famiglia". I due si sono conosciuti all'Isola dei Famosi, facendo commenti diffamatori nei suoi confronti. Rispetto alla vicenda giudiziaria che ha visto in passato Cherubini imputato i giudici sono stati chiari: "Il fatto non sussiste" e le violazioni degli obblighi familiari che avrebbe commesso l’ex marito di Alessia Fabiani "non costituiscono reato". Il processo è fermo sulla denuncia della casa famigliare, perché l’ex modella nei giorni scorsi non si è presentata in aula.

Le false accuse e le denunce per diffamazione

La relazione tra Alessia Fabiani e Fabrizio Cherubini è giunta al termine ed è finita in Tribunale. Fabiani ha denunciato l'ex per maltrattamenti e percosse, accuse ritenute false. Per il giudice si è trattato di "litigi, di un rapporto di coppia a tratti non idilliaco ma certo insuscettibile di assumere connotati penalmente rilevanti". Una vicenda giudiziaria che poi, come già detto, si è conclusa con l'assoluzione. L'assoluzione è arrivata anche per la seconda causa a carico di Cherubini, quella per per violazione degli obblighi familiari.

Nonostante ciò Fabiani ha continuato a scrivere post nei confronti dell'ex sui soaicl network: "Dietro la tecnica del diritto, però, c’è qualcosa di più profondo. Un padre che si disinteressa dei propri figli, anche se assolto penalmente, resta assente moralmente". A scrivere post diretti a Cherubini anche Adinolfi: "La mia amica, dopo una vicenda matrimoniale ha dovuto crescere i suoi due splendidi gemelli da sola non potendo contare sull'aiuto dell'ex marito. Viva le donne coraggiose che ce la fanno nonostante la miseria di noi ominicchi". Da qui la decisione di Cherubini di denunciarli.