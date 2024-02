Alessia Fabiani, ex marito assolto dalle accuse di maltrattamenti: lei indagata per falsa testimonianza L’ex moglie Alessia Fabiani lo aveva denunciato per maltrattamenti: l’imprenditore Fabrizio Cherubini era finito a processo. Assolto, ora si indaga sulla 47enne per falsa testimonianza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aveva accusato il compagno di maltrattamenti e lesioni e lui, l'imprenditore Fabrizio Cherubini, era finito a processo. Gli abusi, secondo quanto raccontato dalla ex letterina Alessia Fabiani, sarebbero avvenuti nel periodo del loro matrimonio, dal 2008 all'aprile 2016.

Nei giorni scorsi è terminato il processo che vedeva imputato Cherubini. L'imprenditore, che ha sempre respinto le accuse e, anzi, spesso ha dichiarato che era la moglie ad essere violenta, è stato assolto come riportato da la Repubblica. "Il fatto non sussiste", questa la decisione dei giudici sulla vicenda. Così ora è la ex moglie Alessia Fabiana ad essere indagata per falsa testimonianza.

La denuncia nei confronti dell'ex marito

Percosse, insulti, gelosie. "Non voleva che facessi l'attrice a teatro, ma preferiva che lavorassi in un ristorante", ha sempre spiegato la showgirl, oggi quarantasettenne che ha denunciato il marito. Nei racconti alle forze dell'ordine ha detto di aver ricevuto offese, schiaffi e spinte, di essere stata stretta al collo e picchiata così forte da provocarle, in un'occasione, "lesioni, nonché danneggiandole gli effetti personali".

Leggi anche Jannik Sinner atterra a Fiumicino con la coppa in mano: la festa dei tifosi

Come anticipato, Cherubini ha sempre respinto le accuse: "Rientrava alterata, sempre a notte fonda – si è sempre difeso l'imprenditore – Quando le chiedevo spiegazioni mi aggrediva. Una volta mi ha dato un calcio sui genitali e un pugno".

L'assoluzione in aula

Nel processo che vedeva accusato l'imprenditore per quanto riguarda i maltrattamenti "il fatto non sussiste", per quanto riguarda le lesioni, invece, non si è potuto procedere visto che Fabiani aveva ritirato la querela. A portare i giudici all'esito del processo, con relativa assoluzione, sono stati gli avvocati difensori dell'imprenditore che hanno dimostrato l'infondatezza delle accuse nei confronti del loro assistito.

Anzi, ora toccherà proprio alla showgirl doversi difendere in aula. Lei stessa aveva raccontato di aver coperto i lividi di uno degli episodi violenti con un taglio di capelli particolare nel 2016, ma alcune immagini smentirebbero quanto raccontato. Così Fabiani, dopo aver richiesto 4000 euro di mantenimento, ora è indagata per falsa testimonianza.