Alessia Fabiani querelata per diffamazione dall’ex marito: nel mirino il post con lo sfogo contro di lui

Il processo si è chiuso con l’assoluzione dell’ex marito. E Alessia Fabiani si era sfogata sui social: le sue parole le sono costate una querela per diffamazione.

"Dietro la tecnica del diritto, però, c’è qualcosa di più profondo. Un padre che si disinteressa dei propri figli, anche se assolto penalmente, resta assente moralmente", queste le parole che Alessia Fabiani ha inserito in un post all'indomani dell'assoluzione dell'ex marito e che le sono costate, come si scopre oggi, una querela per diffamazione.

La showgirl aveva pubblicato la foto, accompagnata da alcune frasi fra cui questa, lo scorso novembre, dopo l'assoluzione del marito dall'accusa di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Effettivamente, l'ex marito di Fabiani non ha pagato gli alimenti fra il luglio 2017 e l'ottobre 2019, ma, come dimostrato nel corso del processo, i pagamenti arretrati e irregolari sarebbero stata conseguenza di un periodo di difficoltà economiche e lavorative.

Non solo Alessia Fabiani: querelato anche Adinolfi

Non soltanto la showgirl Alessia Fabiani: la querela ha raggiunto anche Mario Adinolfi, che aveva legato con la donna durante la scorsa edizione de "L'Isola dei Famosi e che, proprio durante il programma, si era lasciato sfuggire un commento sulle sue vicende personali.

"La mia amica, dopo una vicenda matrimoniale ha dovuto crescere i suoi due splendidi gemelli da sola non potendo contare sull'aiuto dell'ex marito. Viva le donne coraggiose che ce la fanno nonostante la miseria di noi ominicchi", ha dichiarato in trasmissione, facendo riferimento forse alle accuse di violenza di Fabiani nei confronti del marito. Anche in questo caso, però, l'uomo è stato assolto ea finire al centro di un'indagine per falsa testimonianza è stata invece la showgirl.

Il post su Instagram di Alessia Fabiani

"L'assoluzione del padre dei miei figli dall’accusa di omesso mantenimento è una decisione che, giuridicamente, riconosce una impossibilità economica e, quindi, l’assenza di dolo, ma che non cancella la realtà dei fatti: il dovere di contribuire ai bisogni dei figli resta e lui non lo ha fatto – esordiva nel post Fabiani, per accompagnare una foto in cui figurava tutti e quattro, i due ex coniugi e i bambini, tutti insieme – Dietro la tecnica del diritto, però, c’è qualcosa di più profondo. Un padre che si disinteressa dei propri figli, anche se assolto penalmente, resta assente moralmente".

Poi ha aggiunto : "Non è una gara tra ex partner, ma una questione di responsabilità verso i ragazzi. E mentre lui festeggia una vittoria, io, con la forza che una madre cerca con ogni risorsa per il bene dei figli, ho portato avanti tutto da sola: lavoro, cura, amore e presenza. La mia forza non viene dall’esito di un’aula di tribunale, ma dagli sguardi dei miei figli che mi restituiscono ogni giorno la conferma più autentica, quella di aver vinto per loro e con loro, con l’amore", ha poi concluso.