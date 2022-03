L’ex calciatore della As Roma Maurizio Lanzaro condannato: non pagava alimenti a moglie e figlie L’ex calciatore della As Roma Maurizio Lanzaro è stato condannato a un anno e 4 mesi di reclusione e ad una multa di 350 euro per non aver pagato 14mila euro di alimenti a moglie e figlie minorenni.

A cura di Alessia Rabbai

L’ex giocatore della As Roma Maurizio Lanzaro (La Presse)

Un anno e quattro mesi di reclusione e pagamento di 350 euro di multa per non aver pagato gli alimenti alla moglie e alle loro due figlie minorenni. È la pena al quale è stato condannato l'ex calciatore della As Roma Maurizio Lanzaro. Questa la decisione del giudice monocratico Paolo Emilio De Simone per il quarantenne originario di Avellino ed ex difensore giallorosso. L'accusa del pubblico ministero Andrea Iolis è stata quella del reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare. Lanzaro avrebbe infatti dovuto loro 14mila euro, ma non glieli avrebbe vololutamente dati. Come emerso dagli accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle il suo stipendio ammontava a 265.951,08 euro nel 2012; 91.174 nel 2013; 134.705, nel 2014; 162.872, nel 2015 e 29.666 nel 2016.

Maurizio Lanzaro non ha pagato gli alimenti a moglie e figlie

Come riporta Il Messaggero Lanzaro nonostante il suo lavoro glielo permettesse dato il suo ruolo nel mondo del calcio, dal 2013 non ha più pagato volontariamente gli assegni di mantenimento per la sua ex moglie e le sue due figlie. Ingenti entrate che si sono occupati di verificare i militari della Guardia di Finanza. Nessun assegno arrivava dunque al 5 del mese, che prevedeva la somma di 5mila euro, come stabilito dal Tribunale di Roma a gennaio del 2015. Della cifra che si è rifiutato di pagare 6.500 euro riguardano il mantenimento della moglie e delle figlie stabilita con ordinanza presidenziale del Tribunale di Roma, mentre nell'ultima contestazione, non avrebbe pagato di 3mila euro, sempre per il mantenimento della moglie e delle figlie minori, una somma stabilita a maggio 2018 dal giudice quando la coppia si è separata non avrebbe versato le spese poste interamente a suo carico. L'ex difensore giallorosso è cresciuto nelle giovanili della As Roma, campione d'Italia nella stagione 2000-2001 ha indossato anche la maglia di Verona, Palermo e Real Saragozz.