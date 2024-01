Lei lo lascia, lui vuole costringerla a tornare insieme: calci e pugni alla porta di casa, arrestato L’uomo, un 32enne, è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Non sopportava di essere stato lasciato e che la sua ex non volesse più avere nulla a che fare con lui. E così, dopo averla perseguitata per mesi, l'uomo si è presentato a casa della donna a Ostia prendendo a calci e pugni la porta, pretendendo di entrare. A chiamare i carabinieri sono stati i vicini di casa della vittima, che hanno immediatamente allertato i soccorsi non appena hanno sentito un forte trambusto provenire dalle scale. Quando si sono accorti di ciò che stava avvenendo e per evitare che la situazione diventasse ancora più pericolosa, hanno subito chiamato i militari.

Quando i carabinieri sono arrivati hanno parlato con la donna, che ha raccontato di come l'ex – un uomo di trentadue anni – continuava a perseguitarla da mesi. Lei lo aveva lasciato a luglio e lui, come purtroppo spesso accade in questi casi, non accettava la fine della relazione e aveva cominciato a renderle la vita impossibile. La sera del 27 novembre si è così presentato a casa sua pretendendo di entrare: lei gli ha detto di andare via e si è rifiutata di aprire la porta. Il 32enne, completamente fuori controllo, ha cominciato a prendere a calci la porta, forse nel tentativo di buttarla giù. Fino a quando un condomino non ha chiamato i carabinieri.

Con la denuncia della donna sono partite le indagini, con numerosi elementi di prova raccolti a carico dell'uomo. La Procura ha così chiesto e ottenuto dal Tribunale un provvedimento cautelare nei confronti dell'indagato, che adesso si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.