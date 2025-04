video suggerito

L’eccezionale grandinata di ieri ha distrutto le coltivazioni di Roma e provincia Tra le zone più colpite dalla grandinata ci sono i Castelli Romani e Tivoli, dove si sono verificate bombe d’acqua e forti raffiche di vento. Coldiretti Roma ha annunciato di essere pronta a chiederà lo stato di calamità. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'eccezionale grandinata che si è abbattuta ieri pomeriggio sulle campagne in provincia di Roma ha letteralmente distrutto le coltivazioni. Frutteti, vigneti, piantagioni di ortaggi e uliveti sono stati pesantemente danneggiati dalla violenta precipitazione. Per alcune aziende il maltempo di ieri ha significato l'intera distruzione del raccolto (dall'80 al 100 per cento), con centinaia di ettari danneggiati.

Tra le zone più colpite dalla grandinata ci sono i Castelli Romani e Tivoli, dove si sono verificate bombe d'acqua e forti raffiche di vento. Per questi motivi Coldiretti Roma ha annunciato di essere pronta a chiedere lo stato di calamità.

"La situazione è critica, stiamo quantificando i danni subiti dai nostri agricoltori. Per alcuni di loro il bilancio è drammatico con l’intero raccolto distrutto dalla grandine. Il lavoro di un’intera stagione completamente vanificato, con tutto ciò che ne consegue a livello economico e l’azzeramento del fatturato", ha spiegato il presidente di Coldiretti Roma, Niccolò Sacchetti.

La stessa situazione dovuta al maltempo si era già verificata pochi giorni fa anche a Rieti e anche in quel caso diverse aziende agricole erano state messe in ginocchio. "Solo quest’anno abbiamo ampiamente superato i 300 milioni di euro nel Lazio – spiega il direttore di Coldiretti Roma e Lazio, Carlo Picchi – a causa dei cambiamenti climatici, che non possono più essere trattati come un’emergenza, perché ormai rappresentano la normalità con la tropicalizzazione del clima a cui assistiamo. Tutto questo deve spingerci ad intervenire per affrontare una situazione che mette costantemente a rischio l’intero settore agroalimentare e la nostra dieta mediterranea".

La forte grandinata si è abbattuta nel pomeriggio di ieri su diverse zone della Capitale e della provincia di Roma. Improvvisa e non annunciata, ha causato ingenti danni sia in città che nei paesi dell'hinterland.