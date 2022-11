Le terribili minacce per un graffio sulla macchina: “Ti giuro che ti sparo, non camminerai più” L’enorme bigliettino lasciato sul finestrino di un’automobile: “Farò in modo che tu non possa più camminare in modo normale per il resto della tua inutile e misera vita”.

A cura di Enrico Tata

Graffiano per la seconda volta la fiancata della sua automobile e lui, per vendicarsi, lascia un gigantesco bigliettino con insulti e minacce al misterioso autore degli atti vandalici. Venti righe scritte con un pennarello nero su un enorme cartellone giallo che ha attaccato su uno dei finestrini posteriori. Ci sono gravi insulti e minacce: "Ti ringrazio che mi hai graffiato anche questa fiancata, aspettavo questo. Ed è proprio per questo che ho continuato a parcheggiare qui. Vedi m…, più graffi e più mi pagano", ha scritto l'autore del cartellone riferendosi ai soldi intascati dall'assicurazione.

I messaggi di insulti e minacce lasciati su un enorme cartellone

"Ma devi sapere una cosa m…, ora hai rotto il c…Da questo momento ti assicuro che farò in modo di vederti. E credimi, se sai chi sono, dovresti sapere anche che sono armato", la prima minaccia. "Ti giuro che ti sparo. Farò in modo che tu non possa più camminare in modo normale per il resto della tua inutile e misera vita. E fidati a me per lesioni personali mi danno i domiciliari, 3-6 mesi. Ma tu non cammini più, quindi fai attenzione da oggi. Sai c'è la tecnologia per vederti, anche da lontano, e neanche te ne accorgi. Poi se hai le palle fatti vivo e in quel caso non ti sparo, ti gonfio soltanto. Anche se già così fai decisamente pena".

La fotografia del cartellone di minacce è stato pubblicato sulla pagina Facebook Roma fa Schifo. Il luogo dov'è stata parcheggiata la macchina e dove, quindi, è stata graffiata non è stato reso noto. Si tratta certamente di una via di Roma, ma non sappiamo in che zona della città.