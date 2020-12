Roma e Lazio sono zona rossa. La regione, come il resto d'Italia a partire da oggi, giovedì 24 dicembre, si unisce in un unico colore, rosso appunto nei festivi e prefestivi (insieme al 2 e 3 gennaio). Ad attenderci sono feste di Natale sicuramente diverse rispetto agli scorsi anni, durante le quali non possiamo riunirci in momenti conviviali con tavolate numerose e tombolate. Le regole per gli spostamenti previste del Decreto Legge del Governo, annunciato dal premier Giuseppe Conte sono quelle già previste nei Dpcm per le zone rosse, ma con delle deroghe. Nelle prossime due settimane sono infatti previste delle limitazioni diverse, a seconda del colore del giorno sul calendario.

Gli spostamenti consentiti e quando serve l'autocertificazione

Le regole sugli spostamenti in zona rossa a Roma e nel Lazio riguardano i giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. Gli spostamenti al di fuori della propria regione sono sempre vietati, salvo che per comprovate esigenze di salute, lavoro o necessità, per le quali è necessaria l'autocertificazione. All'interno della propria regione sono vietati gli spostamenti. Il rientro al proprio domicilio o residenza è sempre concesso.

Le regole sulle visite ad amici e parenti in zona rossa

Nei giorni festivi e prefestivi, nonostante siano vietati gli spostamenti anche tra Comuni all'interno della propria regione, sono concesse delle deroghe. È possibile raggiungere le abitazioni di amici, parenti o congiunti, per due persone non conviventi, non contano minori di quattordici anni e persone con disabilità, con un massimo di uno spostamento al giorno concesso. Chi si sposta deve però rispettare il coprifuoco, che resta dalle ore 22 alle 5 del giorno seguente.

in foto: Fonte Governo.it

Spostamenti verso le seconde case

Nei giorni di zona rossa festivi e prefestivi gli spostamenti per raggiungere le seconde case al di fuori del territorio della regione sono sono vietati. Quindi ad esempio se con la mia famiglia entro il 20 dicembre mi sono trasferito nella mia seconda casa al di fuori della regione dove lavoro se dovrò rientrare per motivi lavorativi dal 21 dicembre al 6 gennaio non potrò nuovamente recarmi nella mia seconda casa.

Si può uscire di casa per fare la spesa? I negozi aperti

Nei giorni di zona rossa si può uscire per andare a fare la spesa. Nei giorni festivi e prefestivi si applicano anche a Roma e nel Lazio così come su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le zone rosse. I negozi aperti saranno supermercati, beni alimentari e di prima necessità, farmacie e parafarmacie, librerie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Per quanto riguarda i ristoranti è consentito l'asporto fino alle ore 22 e le consegne a domicilio senza restrizioni.