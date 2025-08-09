roma
Video thumbnail

Le incredibili immagini delle tartarughe appena nate che corrono verso il mare del litorale laziale

Sono 23 gli esemplari nati sulla costa laziale nei giorni scorsi. Mentre a Sabaudia si sono schiuse le prime uova, a Passoscuro una Caretta Caretta ha deposto le sue uova.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Beatrice Tominic
0 CONDIVISIONI
Le tartarughine nate sul litorale laziale e i ricercatori a protezione del nido.
Le tartarughine nate sul litorale laziale e i ricercatori a protezione del nido.

Le uova si sono schiuse. E i corpicini delle piccole tartarughe emergono dalla sabbia facendosi forza con le pinne. Sono ventitré quelle nate sul litorale pontino e corse verso il mare di Sabaudia nei giorni scorsi. Sono i primi nati nella stagione. Dopo di loro altre uova deposte poco distanti dovranno presto schiudersi. Nello stesso periodo, mentre le piccole stavano nascendo, più a nord, sul litorale romano una Caretta Caretta ha raggiunto la spiaggia di Passoscuro, località sul litorale romano, per deporre le sue uova.

La schiusa delle uova a Sabaudia: lo spettacolo delle tartarughine che vengono al mondo dalla sabbia

Ventitré tartarughine sono nate nei giorni scorsi a Sabaudia, sul litorale pontino. Le uova erano state deposte a metà giugno e da quel momento, grazie al personale della Rete regionale TartaLazio che si occupa, per conto della Regione Lazio, del monitoraggio di questa specie protetta sin dal 2016, i ricercatori e le ricercatrici hanno atteso la nascita delle piccoline. In totale, però, lo scorso giugno sono state deposte circa 109 uova: la nascita di altri esemplari è attesa nelle prossime notti.

Una tartarughina appena nata.
Una tartarughina appena nata.

Le uova deposte a Passoscuro: fra quanto si schiudono

Nel frattempo, una Caretta Caretta, quasi alla chiusura della stagione della deposizione, ha creato il proprio nido sul litorale romano, poco più a nord della capitale, sulla spiaggia di Passoscuro, all'interno dello stabilimento Nautin Club. A scoprire il nido è stato Yuri, un ragazzo che si trovava sulla spiaggia e che ha subito comunicato la notizia. Allertati dalla Capitaneria di Porto, anche in questo caso i ricercatori e le ricercatrici sono intervenute per mettere in sicurezza quello che è il diciannovesimo nido della stagione: un vero record rispetto agli anni precedenti.

Leggi anche
Non Una di Meno in piazza per la Palestina: "Il genocidio a Gaza ci riguarda tutte"
La tartaruga arrivata per deporre le uova.
La tartaruga arrivata per deporre le uova.

Transennato e chiuso ai bagnanti, al nido verrà garantita tranquillità per attendere la schiusa delle uova, prevista fra un periodo compreso di circa 55 o 60 giorni circa. "Grazie alla collaborazione dei gestori e del personale dello stabilimento balneare, questa volta si è deciso di non traslocare le uova, come è stato necessario fare in altre occasioni per rimediare a nidificazioni su spiagge che non offrivano sufficienti garanzie per lo sviluppo degli embrioni e la nascita dei piccoli – fanno sapere con una nota dalla Regione Lazio – In questo caso la spiaggia è molto ampia e mamma tartaruga ha deposto le uova abbastanza lontano dal mare".

Ricercatori e ricercatrici.
Ricercatori e ricercatrici.
Attualità
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Gimmy Pozzi, morto a Ponza 5 anni fa. Il papà: "Per me non è passato neanche un giorno"
Il papà a Fanpage.it: "C'è un testimone, è stato minacciato da una figura istituzionale"
"C'è un testimone che dice di sapere tutto, ma la polizia non lo chiama"
La famiglia contro l'archiviazione: "Vogliamo sapere chi l'ha ucciso"
Procura chiede l'archiviazione. Il legale: "Sconcertati, faremo opposizione"
Il giallo di Ponza: trovate tracce del Dna di due uomini su una carriola
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views