Nel 2021 il Giardino di Ninfa compie 100 anni. E per permettere ai visitatori di prenotare con largo anticipo la propria visita, e prenotare un tour nel monumento naturale di Cisterna di Latina, la Fondazione Roffredo Caetani ha pubblicato prima di Natale il calendario con le aperture del 2021. Chi vuole potrà andare sul sito del Giardino di Ninfa e prenotare già da ora i biglietti: il primo giorno di apertura è previsto nel primo giorno di Primavera del 2021, ossia il 21 marzo. Da marzo a giugno il Giardino è aperto dalle 9 alle 18, da luglio a settembre dalle 9 alle 18.30, mentre da ottobre a novembre dalle 9 alle 15.30. Il Giardino di Ninfa si trova a Cisterna di Latina, in provincia di Latina, tra i comuni di Norma e Sermoneta. Le visite durano circa sessanta minuti, e possono essere sia per singoli, sia per gruppi, scolaresche e famiglie.

Il calendario 2021 delle aperture del Giardino di Ninfa

Il Giardino di Ninfa sarà aperto il 21 e 28 marzo, 3, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 24 e 25 aprile, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 maggio, 2, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 giugno, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 luglio, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 agosto, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 settembre, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 ottobre, e 1 novembre. Ovviamente è obbligatorio l'uso della mascherina e bisogna rispettare il distanziamento sociale al fine di evitare il contagio da coronavirus. Sul sito del Giardino di Ninfa i gestori raccomando di acquistare il biglietto online, perché non è sempre garantita la disponibilità presso la biglietteria fisica. L’acquisto dei contributi di ingresso termina alle ore 23.59 del giorno prima della data dell’evento, non è possibile utilizzare il biglietto per date diverse da quelle di acquisto. Il costo è di 15 euro a persona, gratis per i minori di 12 anni e 12 euro per chi usufruisce di convenzioni. Ci sono 0,50 centesimi di diritti di prevendita.

Il Giardino di Ninfa tra i più belli al mondo

Il Giardino di Ninfa è stato classificato dal New York Times tra i più belli e romantici giardini del mondo. Conta centinaia di esemplari tra piante e arbusti, che possono essere ammirati durante tutto l'anno. Ci sono alberi con foglie caduche o sempreverdi, arbusti con piante ornamentali, e i loro fiori. Il giardino è suddiviso in diverse aree ben studiate: la zona dei ciliegi giapponesi, delle camelie, delle betulle e delle magnolie, per non parlare delle rose, che sono dappertutto. Si inizia con le magnolie a febbraio marzo, fino alle rose a fioritura autunnale.