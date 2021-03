Da oggi, martedì 23 marzo, è possibile effettuare la prenotazione del vaccino anti Covid19 anche sulla app Salute Lazio, che si può scaricare sia su dispositivi Ios che su dispositivi Android. Resta comunque possibile prenotare attraverso il sito PrenotaVaccinoCovid, raggiungibile anche attraverso dispositivi mobili. Nella giornata di oggi sono già state mille gli appuntamenti fissati tramite questo nuovo metodo.

Nel Lazio la campagna vaccinale prosegue con oltre 20mila somministrazioni al giorno. La Regione fa sapere di essere quella che ha vaccinato più pazienti onco-ematologici in trattamento secondo il rapporto presentato da Confederazione Oncologi, Cardiologi ed Ematologi (FOCE). "Ringraziamo l'assessore D'Amato per la sensibilità dimostrata a tutto vantaggio dei nostri pazienti fragili che non possono attendere oltre per avere il vaccino. L'esperienza del Lazio possa servire da stimolo alle altre regioni per colmare divari che rischiano di diventare inaccettabili", ha dichiarato il presidente di FOCE, Francesco Cognetti.

La Regione Lazio fa sapere anche che, putroppo, ci saranno problemi con il numero delle dosi AstraZeneca per tutto il mese di aprile, poiché ne sono arrivate meno di quanto si prevedeva. Nel Lazio vengono somministrate ogni giorno circa 20mila dosi di vaccino anti-Covid e in totale le vaccinazioni hanno superato quota 845mila. "Superata la quota delle 306mila vaccinazioni over 80 che rappresentano oltre l'88 per cento delle persone prenotate over 80 e circa il 30 per cento ha già ricevuto anche la seconda dose. Siamo la Regione che ha vaccinato più anziani", si legge nel consueto bollettino sull'andamento dei contagi.