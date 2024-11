video suggerito

L’avventura del signor Leggeri: “40km a piedi per riscoprire la meraviglia delle ville e dei parchi di Roma” “Camminare sotto gli alberi, nei giardini di Roma è fantastico, qualcosa di indescrivibile. Ho sentito l’esigenza di riscoprire la città attraverso i suoi parchi e per questo li ho attraversati tutti”, ha raccontato a Fanpage.it il signor Maurizio Leggeri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quaranta chilometri a piedi, in un solo giorno, per riscoprire la bellezza delle ville e dei parchi di Roma. "Camminare sotto gli alberi, nei giardini di Roma è fantastico, qualcosa di indescrivibile. Ho sentito l'esigenza di riscoprire la città attraverso i suoi parchi e per questo li ho attraversati tutti", ha raccontato a Fanpage.it il signor Maurizio Leggeri.

"Ho 72 anni, ho fatto diverse maratone e anche la Maratona di Roma, ma da quando sono in pensione mi sono messo a girare il mondo e sono partito dalle montagne, perché noi abbiamo qua nel Lazio in Abruzzo delle montagne stupende. Poi ho fatto il cammino di Santiago e quest'anno ho fatto tutta la Sicilia. L'anno scorso ho fatto dal Tirreno all'Adriatico in nove giorni e adesso ho voluto riscoprire i parchi di Roma. Avevo pianificato un itinerario di 40 chilometri, ma in realtà avrò fatto anche cinquanta chilometri, perché mi sono fatto un po' prendere la mano. Sono partito alle 5.30 da casa e sono rientrato verso le 15.30", ha raccontato ancora il signor Leggeri.

"Il contatto con il verde ci porta in qualche modo anche alla contemplazione, a chi siamo e alle bellezze che abbiamo intorno. Per riscoprire Roma attraverso questi parchi immensi, con i loro laghetti, sia quello di Villa Borghese che quello di Villa Pamphili che sono delle vere perle, qualcosa stupendo e indescrivibile".

"Quella del signor Leggeri è una bellissima iniziativa, alla scoperta delle ville storiche della Capitale che divulga e valorizza i tesori verdi della nostra città! Una concreta dimostrazione delle potenzialità che hanno questi luoghi dal punto di vista ambientale, culturale, turistico e paesaggistico. Abbiamo personalmente contattato il signor Leggeri che, nel suo video diffuso sui social, si definisce figlio della dea Fortuna alla conquista di Roma, per complimentarci dell’iniziativa intrapresa e nello stesso tempo sentito l’Assessora Sabrina Alfonsi per un atto di riconoscenza al signor Leggeri per tanto amore verso la sua città", ha spiegato Ferdinando Bonessio, presidente della commissione capitolina Sport, benessere e qualità della vita.