Lavorava come neurologo in ospedale senza avere i requisiti: denunciato ex tronista di Uomini e Donne Secondo quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del Nas, Ivan Di Stefano ha dichiarato il falso dicendo di avere una specializzazione in neurochirurgia. La sua laurea, conseguita all'estero, in Italia non è riconosciuta.

A cura di Natascia Grbic

Ivan Di Stefano

È Ivan Di Stefano l'uomo denunciato dai carabinieri del Nas alla procura di Cassino per esercizio abusivo della professione medica. Il 50enne, volto noto per essere stato uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, ha lavorato due mesi al pronto soccorso di Cassino senza averne i requisiti: non era iscritto all'Ordine dei Medici in Italia e non è stato possibile verificare che la sua laurea, ottenuta all'estero, sia stata effettivamente conseguita. E così, dopo essere riuscito ad avere un contratto con la Asl di Frosinone per 36 ore di lavoro settimanali, è stato sospeso. Secondo quanto emerso dalle indagini, aveva dichiarato di possedere una specializzazione in neurochirurgia. Che però, in seguito alle verifiche dei Nas, non è risultata.

"L'uomo, cinquant'anni, romano e conosciuto anche per alcune sue apparizioni televisive – si legge nella nota dei Nas – è accusato di aver dichiarato falsamente di avere conseguito la specializzazione in neurologia e di aver conseguito la laurea in medicina in Ucraina ma ai carabinieri non risulta il riconoscimento ministeriale del titolo".

Ivan Di Stefano è finito in mezzo a un controllo a campione. Si tratta di verifiche cui i sanitari sono sottoposti in seguito alle assunzioni nel sistema sanitario nazionali, e che sono volte proprio a capire se il professionista in questione abbia o meno i titoli per esercitare. Al momento del colloquio di lavoro e della firma del contratto, infatti, il personale fa un'autodichiarazione, nella quale attesta di essere in possesso dei requisiti. In questo caso, Di Stefano avrebbe la laurea, ma conseguita all'estero. Il ministero della Salute non l'ha riconosciuta: non si sa se perché Di Stefano non abbia inoltrato la domanda, o se perché sia stata rifiutata.