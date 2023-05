Lavinia in stato vegetativo dopo l’incidente all’asilo: si aggrava la posizione della maestra Il pubblico ministero ha riformulato l’accusa nei confronti di Francesca Rocca, la maestra accusata di abbandono di minore nella tragica vicenda della piccola Lavinia Montebove. La donna rischia di rispondere anche di lesioni gravissime.

A cura di Natascia Grbic

La manina di Lavinia che abbraccia un peluche.

Si aggrava la posizione di Francesca Rocca, la maestra già sotto processo per la tragica vicenda di Lavinia Montebove, la bambina di sedici mesi investita dalla macchina di una mamma nel parcheggio dell'asilo che frequentava. La donna, che era indagata per abbandono di minore, adesso potrebbe essere accusata anche di lesioni gravissime nei confronti della piccola, che da sei anni versa in stato vegetativo.

"La sostanza non cambia, secondo l'accusa la Rocca non ha adeguatamente vigilato su Lavinia come il suo ruolo di maestra le avrebbe imposto di fare e le conseguenze sono purtroppo ben note – ha dichiarato Cristina Spagnolo, avvocata della famiglia Montebove – Dovrà rispondere davanti al giudice di questa omissione e di aver abbandonato i bimbi da soli in struttura dopo l'incidente. In buona sostanza la Rocca quel giorno ha fatto tutto ciò che una maestra non avrebbe dovuto fare per tutelare i bambini a lei affidati".

Rocca è accusata di abbandono di minore nei confronti di tutti i bambini che in quel momento erano presenti all'asilo (la donna aveva portato Lavinia in ospedale insieme all'investitrice, senza chiamare l'ambulanza, come da prassi). Il pubblico ministero ha in parte modificato il capo d'accusa, addebitandole lesioni gravissime nei confronti di Lavinia. La sentenza, prevista per il 19 giugno, slitta ancora dato che l'udienza verterà sulla richiesta di riformulazione delle accuse chiesta dal pubblico ministero.

"Oggi tra l'altro si è parlato di risarcimento ed abbiamo ribadito che quanto ottenuto, tra l'altro solo dalla assicurazione della macchina, è solo parziale – ha spiegato il padre di Lavinia, Massimo Montebove – La maestra Rocca sarà chiamata a rispondere anche dal punto di vista risarcitorio in maniera importante. Infine, sottolineo come nel fascicolo processuale sia entrata da oggi anche la nostra denuncia per falsa testimonianza alla commerciante di Velletri che con le sue dichiarazioni voleva alleggerire la posizione della maestra".