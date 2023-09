L’auto di Rossella Nappini vandalizzata 2 anni fa: scritta ‘ti amo’ sulla macchina della donna uccisa Il 45enne fermato per il femminicidio di Rossella Nappini è la stessa persona che ha disegnato la scritta sulla vettura? Per ora non c’è alcuna certezza su questo.

A cura di Enrico Tata

Foto Fanpage.it

L'automobile è quella di Rossella Nappini e nel 2021 qualcuno l'ha vandalizzata disegnando la scritta ‘ti amo tanto' sulla fiancata con una bomboletta di vernice spray rossa. Diversi testimoni hanno dichiarato a Fanpage.it che si tratta proprio della macchina dell'infermiera uccisa, ma dalla polizia ancora non arrivano conferme sull'autore del gesto e sul collegamento dell'atto vandalico con la morte di Rossella. Un dipendente di un bar in zona, comunque, ha ricordato di aver visto per circa due giorni la macchina imbrattata sotto all'appartamento della vittima.

Il 45enne fermato per il femminicidio dell'operatrice sanitaria è la stessa persona che ha disegnato la scritta sulla vettura? Per ora non c'è alcuna certezza su questo. L'uomo è stato bloccato alle 4 di mattina di oggi, martedì 5 settembre, dagli uomini della squadra mobile di Roma. Per lui l'accusa è di omicidio aggravato dalla premeditazione. Si tratta dell'ex compagno della donna.

Decisiva per le indagini è stata la testimonianza della madre della vittima, che ha riferito agli investigatori di come l'uomo abbia aspettato Rossella davanti casa fino al suo rientro. Intorno alle 17 di ieri, la donna è stata aggredita subito dopo essere uscita dal suo appartamento per andare al bancomat. Venti coltellate nell'androne del palazzo dove la 52enne viveva insieme alla mamma e ai due figli.

I poliziotti hanno rintracciato il presunto omicida, che nelle prossime ore sarà interrogato nel carcere di Regina Coeli dagli inquirenti. Stando a quanto si apprende, l'arma del delitto ancora non è stata trovata, nonostante le ricerche approfondite da parte delle forze dell'ordine, che hanno setacciato tutti i cassonetti dell'immondizia presenti in zona.

Quelle scritte apparse due anni fa sulla macchina di Rossella sono state disegnate dalla stessa mano che ha inferto 20 coltellate alla donna? Anche su questo le indagini proseguono e per ora non c'è alcuna certezza.