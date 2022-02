In un’automobile in fiamme viene rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo Al chilometro 17 di via Laurentina i vigili del fuoco sono intervenuti per placare l’incendio di un’automobile: al suo interno, però, hanno rinvenuto il corpo carbonizzato di una persona.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio.

Alle 14 della giornata di oggi, sabato 26 febbraio 2022, ai vigili del fuoco è arrivata la segnalazione di un incendio all'altezza del chilometro 17 di via Laurentina, nello specifico al 17.600, in un territorio a sud della città di Roma, a poco più di una decina di minuti dalla cittadina di Pomezia. Una volta sul posto, all'interno di un campo incolto, i vigili del fuoco hanno svolto le normali operazioni di spegnimento sulle fiamme che stavano bruciando un'automobile.

All'interno del veicolo, però, è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di una persona, un uomo di mezza età riverso a terra, parzialmente ustionato e privo di vita. Sul luogo, oltre ai pompieri che si sono occupati delle operazioni di spegnimento, con le squadre APS 22A di Pomezia e la 1 C, sono arrivati anche alcuni agenti della Polizia per eseguire gli accertamenti necessari e riuscire a capire le cause che hanno originato il rogo. Insieme a loro, però, sono intervenuti anche i medici del personale sanitario del 118.

Trovato il corpo carbonizzato di uomo: aperte le indagini

Dopo il ritrovamento del corpo carbonizzato dell'uomo, di cui ancora non si conosce l'identità, all'interno dell'abitacolo in cui è scoppiato l'incendio, la polizia ha immediatamente aperto le indagini. Non si sa ancora quale sia l'esatta dinamica di quanto successo e neanche, almeno per ora, in quale ordine si siano verificati i fatti accaduti. Potrebbe, infatti, trattarsi di un incidente, un suicidio o un omicidio premeditato: le informazioni adesso sono ancora troppo poche per poter scegliere di escludere o prendere maggiormente in considerazione una delle ipotesi.